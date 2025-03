Arezzo, quaranta esami ematici alle farmacie “Campo di Marte” e “Giotto”

Un nuovo servizio per effettuare ben quaranta esami ematici attraverso un semplice prelievo dal polpastrello. Le Farmacie Comunali “Campo di Marte” e “Giotto” sono state dotate di una strumentazione per l’analisi del sangue che, in pochi minuti, permetterà di ottenere informazioni sul proprio stato di salute relativamente a emoglobina glicata, glicemia, funzionalità renale e profilo lipidico. Questo servizio produrrà un report dettagliato dei test eseguiti dove vengono indicati i valori superiori o inferiori rispetto ai range di riferimento, con risultati affidabili e sicuri che dovranno poi essere presentati al medico curante per una valutazione accurata.

L’analizzatore ematico è un sistema con rotori per una vasta gamma di esami tra cui la rilevazione dei livelli di glucosio, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi e transaminasi per il profilo lipidico. La strumentazione permetterà inoltre di valutare la funzionalità renale secondo parametri quali albumina, calcio, cloruro, creatinina, potassio, sodio, acido urico e urea, oltre che di tenere sotto controllo l’emoglobina glicata per la prevenzione del diabete mellito. «Questa strumentazione – spiega il dottor Ennio Duranti, presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo, – consolida ulteriormente il modello di “farmacia dei servizi” come primo e più immediato presidio per una valutazione del proprio stato di salute attraverso test utili per tenere sotto controllo i propri valori e individuare precocemente eventuali segnali di allarme».