Arezzo, posta la prima pietra del nuovo Ponte Buriano

Un nuovo ponte attraverserà il fiume Arno nei pressi dell’antico Ponte Buriano, con l’obiettivo di rendere più fluida e sicura la viabilità ma anche di tutelare l’infrastruttura romanica, nota nel mondo perché ritratta anche da Leonardo da Vinci negli sfondi delle sue opere. La posa della prima pietra, atto simbolico che segna l’inizio della realizzazione della nuova struttura, è avvenuta oggi ad opera dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del Soprintendente Gabriele Nannetti e dell’assessore regionale a trasporti e infrastrutture Filippo Boni.

“E’ una grande soddisfazione – ha detto Giani – vedere l’avvio dei lavori del nuovo Ponte Buriano, un’opera che è stata concepita e progettata durante la mia precedente legislatura. Come Regione Toscana abbiamo scelto di inserire questa nuova infrastruttura nella programmazione FSC e

finanziarne la realizzazione con 21 milioni di euro. E’ un investimento importante, che dimostra con i fatti l’importanza che attribuiamo a quest’opera, strategica per la viabilità ed anche per la tutela del ponte storico, noto in tutto il mondo perché raffigurato nei suoi dipinti da Leonardo da Vinci e, dunque, troppo prezioso per continuare ad far da snodo viario”.

“Abbiamo finanziato un intervento strategico per la viabilità aretina – ha aggiunto l’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Filippo Boni – Il nuovo ponte rappresenterà un elemento di grande modernizzazione nel sistema infrastrutturale di quest’area. renderà la viabilità più fluida e sicura e sposterà il traffico su una struttura moderna e più adeguata liberando il vecchio ponte. E’ un’opera fortemente voluta ed attesa dal territorio, portata avanti in sinergia da Provincia di Arezzo e Regione Toscana, la dimostrazione che una proficua collaborazione tra enti è essenziale per innovare valorizzando al tempo stesso l’anima e le specificità delle singole realtà”.

La Regione Toscana ha inserito il nuovo ponte e la viabilità di collegamento nel pacchetto degli investimenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021/2027 ed ha stanziato 21 milioni di euro.

In attesa della realizzazione della nuova opera, a partire dal settembre 2023, il traffico veicolare è stato dirottato su un guado provvisorio tramite una variante alla Sp1 Setteponti.

L’antico ponte romanico di Ponte Buriano attualmente è accessibile solo a pedoni e ciclisti, con dissuasori a scomparsa situati su entrambi i lati.