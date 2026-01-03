Arezzo, otto giornate di valutazione dell’udito nel gennaio delle Farmacie Comunali

Otto giornate dedicate alla valutazione dell’udito nel gennaio delle Farmacie Comunali di Arezzo. Il nuovo anno sarà aperto da un ciclo di screening audiometrici gratuiti che, in pochi minuti e con affidabilità, permetteranno ai cittadini di conoscere le loro reali capacità uditive, orientando poi verso eventuali percorsi di prevenzione e trattamento. La valutazione, consigliata in caso di sensazioni di calo dell’udito o di perdita uditiva specialmente in contesti affollati, sarà curata dal personale specializzato del centro Audiomedical di Arezzo e sarà seguita da una consulenza professionale per fornire consigli utili per evitare cali, abbassamenti o perdite dell’udito.

Il programma prenderà il via con il primo screening fissato tra le 16.00 e le 19.00 di mercoledì 7 gennaio alla Farmacia Comunale “San Leo”, proseguendo poi dalle 9.00 alle 13.00 di venerdì 9 gennaio alla “Mecenate”, dalle 9.00 alle 13.00 di martedì 13 gennaio alla “Campo di Marte”, dalle 16.00 alle 19.00 di martedì 13 gennaio alla “Ceciliano”, dalle 9.00 alle 13.00 di venerdì 16 gennaio alla “Trionfo”, dalle 9.00 alle 13.00 di martedì 20 gennaio alla “Giotto” e dalle 16.00 alle 19.00 di martedì 20 gennaio alla “San Giuliano”. L’ultimo appuntamento del mese è fissato per martedì 27 gennaio, con orario dalle 16.00 alle 19.00, alla “Fiorentina”. Le visite possono essere prenotate direttamente nelle singole farmacie, potendo così beneficiare di un’opportunità di prevenzione per monitorare la propria situazione individuale e cogliere tempestivamente eventuali segnali di allarme.