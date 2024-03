Arezzo, l’Istituto di Agazzi promuove una raccolta solidale a favore dell’Enpa

Una raccolta solidale a favore dell’Enpa per portare un contributo al Canile Comunale di Arezzo. L’iniziativa è promossa dall’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi e rientra tra le attività condotte da Start, il servizio di riabilitazione per la disabilità intellettiva, con la finalità di sviluppare occasioni di incontro e di inclusione sociale con il territorio.

Ogni cittadino potrà aderire a questa raccolta pasquale e, entro sabato 23 marzo, potrà consegnare coperte e indumenti di lana, alimenti per cani e gatti, confezioni di lettiere e tappeti che verranno poi interamente donati per contribuire all’accoglienza e al benessere degli animali domestici. L’intero materiale verrà poi confezionato e catalogato nel corso delle attività quotidiane condotte da Start e sarà infine consegnato dagli stessi ragazzi ospitati dai servizi diurni e residenziali dell’Istituto di Agazzi nel corso di una visita al canile in programma venerdì 29 marzo dove potranno incontrare gli operatori dell’Enpa – Ente Nazionale Protezione Animali di Arezzo e toccare con mano le attività condotte da questa struttura. La raccolta sarà prevista tra più sedi dei diversi servizi: le Comunità Alloggio Protette “San Paolo Danei” nel paese di Agazzi e “Il Ramo” in via Aliotti ad Arezzo, il Centro Diurno “Catasca” in via Garibaldi e la Residenza Sanitaria per Disabili al primo piano dell’Istituto di Agazzi, oltre che al centro per il trattamento dei disturbi alimentari Auryn.