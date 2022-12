Arezzo, Le stelle del ring: appuntamento al 2023 con tre grandi eventi

Il Team Jakini presenta un 2023 scandito da tre grandi eventi di kickboxing e traccia un bilancio particolarmente positivo della ventitreesima edizione de “Le stelle del ring”. Quest’ultima manifestazione è stata ospitata dal palazzetto dello sport “Fabrizio Meoni” di Castiglion Fiorentino e ha registrato la partecipazione di decine di atleti professionisti e dilettanti da tutta Italia che, per un’intera giornata, si sono confrontati in un intenso programma di incontri tra diversi sport di combattimento. Il momento più atteso de “Le stelle del ring” è coinciso con l’assegnazione del titolo italiano WBFC di kickboxing nei 70kg dove ha trionfato Davide Pellini del Team Curci di Perugia, che ben allenato da Nicola Curci, ha conquistato il tricolore al termine del match con Alessandro Ortolani del Fil’s Fight.

Particolari attese sono state rivolte agli atleti del Team Jakini di Arezzo che hanno goduto dell’opportunità di combattere in una manifestazione di livello internazionale direttamente sul loro territorio, sostenuti dal calore e dal tifo del pubblico amico. Tra i protagonisti sono rientrati Daniel Velea che si è imposto alla seconda ripresa per ko su Fabio Gaggioli del Team Rinaldi nei 77kg e Sebastian Nicolas Vasilovici che ha vinto ai punti nei 70kg con Karim Ilyas del Team Driss di Perugia, mentre Lorenzo Corsetti è stato superato nei 70kg della kickboxing da Franc Agalliu del Team Gladiatori del Ring e Anton Torres si è arreso con Antonio Kuqo della Rhodigium Boxe di Rovigo dopo un incontro di boxe particolarmente equilibrato. «“Le stelle del ring” – spiega Nicola Sokol Jakini, ideatore e organizzatore dell’evento, – si è confermato tra gli appuntamenti di riferimento della stagione della kickboxing italiana, con atleti e spettatori arrivati a Castiglion Fiorentino da ogni zona della penisola: l’evento è stato un successo in termini di qualità, partecipazione, entusiasmo e spettacolo».

L’impegno del Team Jakini è ora orientato verso il nuovo anno che sarà caratterizzato da un’importante novità: “Le stelle del ring” si svilupperà attraverso un circuito di tre appuntamenti in cui verrà ospitato il più importante torneo italiano di kickboxing nei -70kg. La prima data segnata sul calendario è domenica 19 febbraio ad Arezzo e vedrà sfidarsi gli otto più forti atleti tricolori di questa specifica categoria di peso in incontri a eliminazione diretta, con i quattro vincitori che avranno accesso alle semifinali in programma domenica 4 giugno che definiranno i due migliori che si contenderanno il successo finale nell’ultimo evento fissato per domenica 26 novembre. Ognuna di queste tre date sarà arricchita anche da un programma collaterale di incontri tra boxe, kickboxing, thai boxe, mma, grappling e free boxing. «La data di febbraio – aggiunge Jakini, – rappresenta la prima novità che si aggiunge ai tradizionali appuntamenti di giugno e novembre, permettendoci di portare in terra d’Arezzo uno dei più importanti tornei di kickboxing degli ultimi anni per la qualità dei partecipanti e per il valore del premio in palio».