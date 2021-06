AREZZO – Le Acli premiano le scuole in gara al concorso letterario “Nicolò” Sabato 5 giugno termina l’iniziativa per giovani alunni sui temi di democrazia e rispetto delle regole

La democrazia e il rispetto delle regole sono stati i temi del sesto concorso letterario “Antonio Nicolò”.

L’iniziativa è stata promossa dal circolo Acli di Ponticino in collaborazione con le Acli provinciali e con la Fap-Acli di Arezzo che hanno rinnovato l’appuntamento con un premio che, anno dopo anno, invita gli alunni delle scuole materne, elementari e medie a mettersi in gioco in un percorso creativo di riflessione e di confronto su argomenti di stretta attualità. Il concorso termina sabato 5 giugno, dalle 11.00, in piazza don Alcide Lazzeri a Ponticino, con l’esposizione di una selezione di elaborati, con le premiazioni dei vincitori e con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti.

“Siamo liberi se rispettiamo le regole” è stato il tema di questa edizione dell’evento che, aperto a tutti gli istituti comprensivi della provincia, ha richiesto agli studenti di realizzare testi in prosa, in poesia, disegni o altre creazioni grafiche dedicate alla democrazia e alla libertà intese come rispetto di regole anche non scritte. Questo invito è stato raccolto da numerose classi di scuole di diverso grado con sede a Bucine, a Laterina, a Levane, a Pergine Valdarno, a Pieve al Toppo, a Ponticino e a San Giovanni Valdarno, con gli alunni che insieme ai loro maestri e professori si sono interrogati su queste importanti tematiche civiche per rappresentare un loro pensiero condiviso.

Ogni elaborato è stato valutato da una commissione composta dal parroco di Ponticino don Salvatore Scardicchio, da un rappresentante delle Acli e della Fap-Acli, e da un insegnante e un genitore per ogni istituto in gara, arrivando così a individuare i vincitori del concorso che nella giornata conclusiva del 5 giugno riceveranno un buono per l’acquisto di libri o materiale didattico. L’iniziativa, svolta nel rispetto di tutte le misure previste per la prevenzione del contagio da Covid19, troverà il proprio cuore anche nella mostra di alcune opere che resteranno visibili per l’intera mattinata per permettere ai presenti di conoscere e di apprezzare il pensiero dei giovani alunni, mentre il momento della premiazione sarà preceduto dai saluti di Antonio Paoli (coordinatore del progetto per il circolo Acli di Ponticino), di Luigi Scatizzi (presidente provinciale delle Acli), di Angiolo Chini (segretario provinciale della Fap-Acli), di Roberto Poponcini (presidente del circolo Acli di Ponticino) e di Valentina Matteini (vicepresidente provinciale delle Acli).