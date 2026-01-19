Arezzo, l’Alga Atletica in evidenza al Meeting Nazionale Indoor di Ancona

L’Alga Atletica Arezzo in evidenza al Meeting Nazionale Indoor di Ancona. Il ciclo di gare di inizio anno in programma nel capoluogo marchigiano ha conosciuto una nuova tappa con un fine settimana dove gli atleti e le atlete della società aretina sono stati protagonisti tra medaglie, record personali e qualificazioni per i campionati italiani giovanili. La trasferta ha impegnato oltre quaranta ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo che hanno vissuto un’occasione di confronto con coetanei di tutta la penisola nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci, certificando la bontà del percorso di preparazione condotto negli ultimi mesi allo stadio cittadino “Tenti”.

Il piazzamento più importante è arrivato nel salto in alto dei Cadetti con Mattia Falciani del 2012 che, al debutto nella categoria e contro avversari di un anno più grandi, ha meritato il gradino più alto del podio con 1.75 metri e con un distacco di ben otto centimetri sul secondo. Due prestazioni particolarmente positive sono state conseguite tra i Ragazzi da Leonardo Mencacci che si è piazzato quarto nel salto in lungo con record personale di 4.49 metri e ottavo nei 60 piani con record personale di 8.64 secondi dove è risultato in entrambi i casi il migliore tra i nati del 2014, poi ha ben figurato pure Lisa Rossi del 2011 che ha chiuso al quinto posto il getto del peso tra le Cadette con record personale di 8.32 metri. Soddisfazioni sono arrivate anche dal salto triplo tra le Allieve con l’argento di Gemma Fabbriciani del 2009 con 11.74 metri e con il quarto posto di Flavia Matteucci del 2010 con 11.42 metri: le due atlete sono riuscite a conseguire il record personale e, soprattutto, a centrare il pass per partecipare ai prossimi campionati italiani indoor nella loro categoria. Il fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo è completato da Filippo Guiducci del 2007 che, nel salto triplo nella massima categoria degli Uomini, ha archiviato la prova al quinto posto con il record personale di 14.56 metri con cui ha anche festeggiato la qualificazione per i Campionati Italiani Indoor Juniores.