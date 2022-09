AREZZO – L’Accademia Britannica riparte con un settembre di eventi in lingua inglese Le attività della scuola cittadina prenderanno il via da lunedì 5 settembre con iniziative per tutte le età

La lingua inglese incontra l’arte e le bellezze della città di Arezzo. Il progetto è dell’Accademia Britannica – IH Arezzo che anticiperà l’avvio del nuovo anno didattico con una serie di iniziative per tutte le età che, al via da lunedì 5 settembre, forniranno occasioni per riprendere lo studio della lingua, divertirsi e testare il livello personale di preparazione. Il ciclo di incontri in calendario, dal titolo “Level up your language”, sarà ospitato dai locali della scuola in vicolo Pietro da Cortona e si svilupperà per l’intero mese, andando a rinnovare un impegno nell’insegnamento dell’inglese che prosegue ininterrottamente in città dal 1979.

Tra i percorsi previsti rientra il laboratorio “Young Artists” che è rivolto ai bambini dai sei ai dodici anni e che proporrà cinque appuntamenti mattutini tra le 9.00 e le 12.30 fino a venerdì 9 settembre: l’inglese sarà uno strumento per comunicare e per sviluppare la collaborazione, la creatività e la diversità di pensiero attraverso più laboratori artistici nei locali della scuola o uscite alla scoperta delle bellezze di vie, piazze e monumenti del centro storico di Arezzo. Questo progetto terminerà con una mostra finale in cui saranno esposte tutte le opere realizzate dai giovani allievi. Dalle 19.00 del 5 settembre partirà anche un nuovo ciclo di “Summer Conversation Club” per ragazzi con più di sedici anni e per adulti a cui sarà proposto un dialogo di gruppo su diverse tematiche d’attualità o di interesse insieme a un’insegnante di inglese, andando a rinnovare una partecipata formula che prevede appuntamenti in presenza tutti i lunedì fino al 19 settembre e on-line tutti i giovedì fino al 22 settembre. Un ulteriore ciclo di incontri sarà “Exam Preparation” che, dal 5 al 29 settembre, si svilupperà attraverso corsi intensivi serali per la preparazione degli esami Cambridge English B1 e B2.

Il mese di settembre anticiperà la vera e propria ripartenza dei corsi individuali e di gruppo prevista per lunedì 3 ottobre e, in quest’ottica, sarà ora possibile mettere alla prova anche la propria conoscenza della lingua attraverso un test di livello disponibile on-line sul portale dell’Accademia Britannica – IH Arezzo. Il percorso, gratuito e senza impegno, proporrà più esercizi in inglese per valutare il grado di preparazione e darà il via a un’esperienza che potrà poi proseguire con un colloquio diretto con docenti qualificati utile per un futuro miglioramento. Per ulteriori informazioni o per prenotazioni è possibile visitare il sito della scuola o contattare lo 0575/21.366. «Il mese di settembre – ricorda la direttrice Patricia Clay, – è da sempre dedicato all’organizzazione di attività didattiche con cui avvicinarsi all’inglese con un approccio interattivo e motivazionale. Il nostro impegno è, anno dopo anno, di rinnovare la proposta con attività attuali e coinvolgenti per tutte le età, con gli insegnanti capaci di curare lo sviluppo della lingua in relazione alle capacità individuali, in modo spontaneo e in funzione delle necessità di ogni allievo».