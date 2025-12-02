Arezzo, la Ginnastica Petrarca premiata al galà Cuore Toscano

La Ginnastica Petrarca premiata al galà della ginnastica regionale. Il teatro “Giotto” di Borgo San Lorenzo ha ospitato la prima edizione della festa “Cuore Toscano” che, organizzata dal Comitato Regionale della Federazione Ginnastica d’Italia, ha rappresentato un’occasione per applaudire associazioni, ginnaste, ginnasti, dirigenti, giudici e tecnici in evidenza nel 2025.

In questo contesto d’eccezione, un particolare riconoscimento è spettato proprio alla Ginnastica Petrarca che ha ricevuto il premio speciale dedicato alla realtà più numerosa dell’intera regione. “Con impegno e passione ha accolto il maggior numero di tesserati, promuovendo i valori della ginnastica” sono le parole incise su una targa che riconosce il ruolo centrale nella promozione e diffusione della disciplina a livello territoriale in sinergia con famiglie, istituzioni e associazioni. Questo traguardo è frutto di un’attività che prosegue ininterrottamente dal 1877 e che copre l’intero panorama ginnico tra Ritmica, Artistica Maschile, Artistica Femminile, Gymnaestrada, progetti inclusivi, attività per gli adulti e per la terza età. Tutto questo, con un forte orientamento valoriale che mette al centro la crescita degli atleti e delle atlete, l’educazione e la valorizzazione della cultura dello sport in un ambiente capace di accompagnare ogni percorso, dai primi passi in pedana fino alle esperienze agonistiche più avanzate. La Ginnastica Petrarca ha ricevuto anche un secondo premio per la partecipazione al campionato nazionale di serie B di Artistica Maschile. “Cuore Toscano” è stato ulteriormente impreziosito dalle emozioni di alcune esibizioni tra cui è rientrata anche quella del gruppo petrarchino di Gymnaestrada che nel 2025 ha rappresentato l’Italia in manifestazioni internazionali quali il Festival Tedesco di Ginnastica di Lipsia e che, sul palco del teatro “Giotto”, ha realizzato un esercizio dedicato all’arte e alla cultura italiane con un omaggio alla meraviglia di alcune delle più importanti opere scultoree della storia.