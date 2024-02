Arezzo, la Ginnastica Petrarca conquista due titoli regionali nella ritmica

La Ginnastica Petrarca conquista due titoli regionali nella ritmica. La società aretina si è piazzata ai vertici della ginnastica toscana nella categoria Allieve dove ha registrato una doppia vittoria nel campionato individuale con Aurora Serafieri e nel campionato di squadra con le Allieve3 che, insieme a una generale prestazione positiva di tutte le atlete in gara, certifica la bontà del lavoro condotto nella crescita e nella valorizzazione delle agoniste dallo staff tecnico composto da Francesca Lapi (coordinatrice della sezione di ritmica), da Benedetta Moroni (responsabile del settore Gold), da Anna Bigi e da Aurora Peluzzi.

La gioia di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta dalla squadra Allieve3 formata da Letizia Sandroni, Aurora Serafieri e Sveva Trojanis che sono tornate in pedana a Viareggio per la seconda e ultima prova regionale. La combinazione tra esercizi collettivi, individuali e di coppia ha permesso alla Ginnastica Petrarca di registrare il terzo miglior punteggio di giornata tra le nove squadre presenti che, in virtù del primo posto ottenuto nella tappa inaugurale, è bastato per blindare la vittoria del campionato. Caterina Falomi, Linda Fiorucci e Adele Tani, insieme a Viola Pasqui e Gaia Segoni, sono invece le ginnaste che hanno gareggiato nella categoria Allieve1 del Campionato di Squadra Allieve Gold e che hanno meritato il secondo posto di giornata che, unito al secondo posto ottenuto anche nella prima tappa, ha permesso di archiviare la manifestazione nella piazza d’onore alle spalle delle sole “padrone di casa” della Raffaello Motto di Viareggio. Questi risultati sono valsi per entrambe le squadre petrarchine il conseguimento dell’obiettivo della qualificazione alla Zona Tecnica Interregionale in programma dal 12 al 14 aprile che definirà le migliori formazioni di tutta la penisola che avranno accesso alle finali nazionali dove verrà assegnato il tricolore.

Un positivo bilancio è arrivato anche a livello individuale dalla seconda prova regionale del Torneo Gold Italia di Ginnastica Ritmica andata in scena a Terranuova Bracciolini, con il piazzamento più importante che ha portato la firma di Aurora Serafieri tra le Allieve 1^ Fascia. La giovane ginnasta, nata nel 2014, ha effettuato due ottimi esercizi a corpo libero e fune con cui ha ottenuto il miglior punteggio assegnato dalla giuria e con cui ha conquistato il titolo toscano, passando di diritto alla fase nazionale in programma ad aprile a Napoli. La manifestazione ha visto scendere in pedana anche Caterina Falomi e Linda Fiorucci che, tra le Allieve 2^ Fascia, si sono piazzate rispettivamente quinta e sesta: la prima si è esibita con clavette e nastro, mentre la seconda con cerchio e clavette. La categoria Senior ha impegnato Elena Petruccioli che ha chiuso al nono posto e Anna Batistini che ha archiviato la prova al decimo posto, infine i risultati del gruppo petrarchino sono stati completati nelle Junior1 dal decimo posto di Giulia Perli e dal quindicesimo posto di Chiara Venturi.