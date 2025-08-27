Arezzo, la Continuità Assistenziale da domani cambia temporaneamente sede

L’Asl Toscana sud est informa che il servizio di Continuità Assistenziale di Arezzo (ex Guardia Medica), cambierà temporaneamente sede a partire da domani, giovedì 28 agosto 2025. Il servizio, precedentemente situato in via Guadagnoli, sarà trasferito in via Curtatone 56 (nella stessa palazzina della Medicina Legale) con due postazioni dedicate.

Il cambio di sede si rende necessario per permettere la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dello stabile di via Guadagnoli, che verrà trasformato in una nuova Casa della Comunità, un progetto finanziato nell’ambito del PNRR. Il servizio di Continuità Assistenziale rimarrà operativo nella sua nuova sede temporanea fino al completamento dei lavori e all’apertura della nuova Casa della Comunità, prevista per i primi mesi del 2026. A quel punto, il servizio tornerà definitivamente in via Guadagnoli.

Si ricorda infine che la Continuità Assistenziale è un servizio attivo nelle fasce orarie non coperte dal Medico di Medicina Generale (medico di famiglia) e dal Pediatra di Libera Scelta (pediatra di famiglia). Per accedere alla Continuità Assistenziale è necessario comporre il numero unico regionale 116117.