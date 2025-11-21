Arezzo, La Chianina Ciclostorica e La Chianina UBA nel 2026 di Marciano della Chiana

La Chianina Ciclostorica e La Chianina UBA: il 2026 di Marciano della Chiana prevederà nuovamente un doppio evento dedicato alle due ruote. L’associazione La Chianina Asd ha ufficializzato le date delle due manifestazioni ciclistiche che torneranno a riunire appassionati dall’Italia e dall’estero per accompagnarli alla scoperta della Valdichiana tra strade bianche, salite panoramiche, campi di girasoli, borghi e castelli. La bicicletta, infatti, diventerà uno strumento di aggregazione, socializzazione, incontro e divertimento, ma anche di promozione territoriale attraverso iniziative dove valorizzare sapori, arte, tradizioni e cultura.

Le maggiori attese saranno orientate verso la dodicesima edizione de La Chianina Ciclostorica che è già stata fissata da venerdì 12 a domenica 14 giugno per tre giornate dove il borgo di Marciano della Chiana verrà animato da mercatini vintage, reading teatrali, mostre d’arte, musica in piazza, stand gastronomici e itinerari alla scoperta della storia locale. Il cuore dell’evento sarà la vera e propria ciclostorica della domenica con una colorata carovana di biciclette vintage e maglie di lana, inoltre il programma sarà arricchito da iniziative collaterali quali La Chianina dei Bambini per educare le giovani generazioni all’utilizzo della bicicletta o il decimo concorso nazionale di grafica umoristica Chianina Comics. Il fine settimana de La Chianina sarà anticipato sabato 6 giugno e domenica 7 giugno dalla seconda edizione de La Chianina UBA – Unconventional Bike Adventure che, organizzata in collaborazione con lo staff di GravelAlò, darà seguito a un partecipato evento ciclistico tra lo sport e il turismo a cui partecipare con bici gravel, mountain bike ed e-bike, per un’avventura tra strade sterrate, sentieri e percorsi fuori dai circuiti tradizionali per vivere il territorio con un approccio lento e sostenibile. Per ulteriori informazioni sui due eventi targati La Chianina è possibile visitare il sito www.lachianina.org o l’omonima pagina Facebook.