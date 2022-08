AREZZO – In arrivo Beach Bocce, due tappe al Bocciodromo Comunale il 18 e 20 agosto

Il movimento Beach Bocce toscano espande i suoi orizzonti e arriva anche nell’entroterra. La società Bocce Arezzo ha allestito due nuovi campi in sabbia negli spazi adiacenti al Bocciodromo Comunale, laddove il 18 e 20 agosto si disputeranno due tappe valide per la qualificazione ai campionati italiani. Nel dettaglio si tratta di due gare individuali valide per la fase regionale: la prima sarà la sera di giovedì 18 agosto alle ore 20, la seconda nel pomeriggio di sabato 20 agosto alle ore 16. I vincenti delle due prove disputeranno la finalissima al termine della seconda: si stabilirà così il qualificato alle finali nazionali previste in Abruzzo a metà settembre. Le gare saranno dirette dal sig. Franco Giannini.

Mentre le manifestazioni Beach Bocce proseguono sul litorale maremmano (dove si giocano le prove a coppie organizzate negli stabilimenti con il Circolo Bocciofilo Grossetano) e su quello versiliese (con le tappe individuali curate da Bocciofila Massese e Bocciofila Viareggina), anche Arezzo diventa sede di tappa grazie all’intraprendenza della società che si è impegnata per costruire due campi. Presto verrà organizzata anche l’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’amministrazione comunale, dei vertici FIB Toscana e dei delegati CONI e CIP.

Per partecipare alle prove è necessario contattare la società Bocce Arezzo, che riceve le iscrizioni entro un’ora dall’inizio delle gare.