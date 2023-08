Arezzo, il Tennis Giotto proiettato verso la nuova stagione sportiva

Il Tennis Giotto è proiettato verso la nuova stagione. Lunedì 4 settembre è la data fissata sul calendario per la ripartenza della scuola tennis e padel che prenderà il via con una settimana di allenamenti gratuiti dove tutti gli aspiranti tennisti nati a partire dal 2019 potranno conoscere le due discipline e misurarsi nei primi colpi con la racchetta. Le lezioni, ospitate dagli otto campi da tennis e dai due campi da padel dell’impianto di via Divisione Garibaldi, proseguiranno senza sosta fino a venerdì 7 giugno 2024 attraverso nove mesi in cui bambini e ragazzi potranno praticare un’attività motoria di base in cui lo sport è vissuto senza agonismo, tra giochi, esercizi e le emozioni dei primi tornei interni.

La qualità dell’attività è stata certificata direttamente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che ha conferito al Tennis Giotto la qualifica di Top School per l’eccellenza dell’insegnamento a tutti i livelli: dal mini-tennis al settore agonistico. Il circolo aretino, inoltre, è risultato nel 2022 come la miglior Top School della Toscana e come la nona miglior Top School d’Italia nel “Grand Prix – Trofeo delle Scuole Tennis 2022” che ha proposto un confronto tra 1.895 circoli di tutta la penisola. Questi piazzamenti denotano l’ottimo livello della proposta nelle diverse categorie dal minitennis fino al vero e proprio settore agonistico che trova il cuore nelle squadre giovanili impegnate nei campionati regionali, mentre il fiore all’occhiello dell’attività sono le due squadre maschili e femminili impegnate in serie A2. I corsi sono curati da un gruppo maestri coordinato nel tennis da Paolo Rossi e nel padel da Roberto D’Ippolito che, in entrambe le specialità, si occuperanno prima dell’accoglienza dei nuovi bambini e poi proporranno una lezione incentrata sul gioco, sul divertimento e sull’incontro con i coetanei. Per ulteriori informazioni sui corsi gratuiti è possibile contattare lo 0575/35.75.42 o scrivere a info@ctgiotto.it. «L’insegnamento del tennis – ricorda il direttore generale Jacopo Bramanti, – è, da sempre, tra le principali mission sportive del nostro circolo. La scuola di baby-tennis, mini-tennis e Sat è oggi un punto di riferimento per centinaia di famiglie che hanno scelto il Tennis Giotto per la crescita, la socializzazione, il divertimento e la pratica sportiva dei figli. Con entusiasmo e professionalità, dunque, dal 4 settembre siamo pronti ad accogliere tutti i bambini intenzionati a avviare il loro percorso nel tennis o nel padel».