Questa mattina in apertura del Consiglio comunale è stato ricevuto in aula il team Rossi 4×4, vincitore della categoria Experimental dell’Africa Eco Race. Al pilota Stefano Rossi e al navigatore Jacopo Casini, il sindaco Alessandro Ghinelli a nome dell’intera Amministrazione comunale ha consegnato una targa celebrativa di questa importante vittoria. Un risultato che conferma la preparazione del team Rossi 4×4, che per la quarta volta su altrettante partecipazioni ha tagliato il traguardo dell’impegnativo rally raid che si svolge agni anno in Africa su quelle che furono le rotte della Parigi-Dakar. “Un riconoscimento meritato per un equipaggio tutto aretino che è protagonista di rally internazionali e porta il nome di Arezzo nel mondo. La città ne è orgogliosa”, ha detto il sindaco Ghinelli.