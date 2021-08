AREZZO – Il palazzetto del nuoto verso la nuova stagione

Il palazzetto del nuoto di Arezzo riapre le proprie porte. Mercoledì 1 settembre è la data fissata per la ripresa degli allenamenti dei gruppi sportivi e del nuoto libero, ma la nuova stagione dell’impianto cittadino prenderà il via già da mercoledì 25 agosto quando è prevista la riapertura della segreteria per le informazioni e le iscrizioni per i futuri corsi di nuoto e di fitness in acqua che ripartiranno da lunedì 20 settembre.

Quest’ultima giornata sarà anticipata da un calendario di lezioni gratuite e di iniziative promozionali che, organizzate dalla Chimera Nuoto, si susseguiranno nelle prime settimane di settembre e permetteranno di provare le diverse discipline rivolte a persone di tutte le età.

I primi a tornare in vasca saranno dunque bambini, ragazzi e adulti del settore agonistico che, divisi per fasce d’età, vivranno un percorso sportivo finalizzato alla partecipazione a future gare regionali e nazionali. In parallelo, il palazzetto del nuoto ospiterà gli allenamenti individuali del nuoto libero, con ogni atleta che potrà tornare a cogliere i benefici dell’acqua allenandosi da solo, negli orari di apertura al pubblico e senza istruttore. Tra i momenti più attesi rientra la ripartenza della scuola nuoto con lezioni specifiche per le diverse fasce d’età che partono dai neonati con i corsi 0-4 anni per acquisire sicurezza in acqua, passano dai bambini e dai ragazzi per gettare le basi dei futuri nuotatori, e arrivano fino agli adulti con la consapevolezza che “non è mai troppo tardi per imparare a nuotare”. L’attività dell’impianto sarà ulteriormente arricchita dai corsi di fitness in acqua con una varietà che si diversifica per l’intensità, le metodologie di allenamento, la tipologia degli esercizi e gli attrezzi utilizzati, con lezioni divertenti in vasche di diversa altezza e a ritmo di musica che permetteranno di rimettersi in movimento. Per restare aggiornati sulle singole attività è possibile seguire la pagina facebook del palazzetto del nuoto o contattare con un messaggio su whatsapp il 347/424.96.41.