Arezzo, il 2026 della Chimera Nuoto è entrato nel vivo con ottimi risultati

Il 2026 della Chimera Nuoto è entrato nel vivo. La stagione di gare della società aretina ha preso il via con un ciclo di manifestazioni dove sono stati impegnati atleti e atlete del Palazzetto del Nuoto di Arezzo che, a confronto in diverse categorie con coetanei del resto della regione, sono riusciti a centrare positivi risultati tra molteplici specialità natatorie.

I primi a rompere il ghiaccio sono stati gli Esordienti nati tra il 2013 e il 2017 che hanno gareggiato a Calenzano nella seconda prova invernale valida per conseguire i tempi per la qualificazione ai prossimi campionati regionali, cogliendo otto primi posti, sette secondi posti e otto terzi posti. La Chimera Nuoto ha monopolizzato ben due gare tra gli Esordienti B del 2015 con Niccolò Ermini, Martino Gepponi e Flavio Capponi che hanno occupato il primo, il secondo e il terzo posto sia nell’apnea virata da 50 metri che nei 50 farfalla, poi in questa categoria sono emersi anche Filippo Batti del 2016 (primo nei 50 farfalla), Francesca Andreea Rusu del 2017 (seconda nei 50 farfalla e terza nell’apnea virata da 50 metri), Ginevra Pilastri del 2016 (seconda nei 50 farfalla) e Giovanni Rachini del 2016 (terzo nei 50 farfalla). Tra i protagonisti negli Esordienti A è rientrato di diritto Mattia Bianchini del 2013 con i primi posti in 100 farfalla e 200 misti, inoltre la Chimera Nuoto ha trovato soddisfazioni con Maria Daria Sidon del 2014 (prima nei 100 farfalla e seconda nei 200 misti), Giorgio Raffi del 2013 (primo nei 50 stile libero e secondo nei 200 misti), Dorothy Napoli del 2015 (prima nei 200 misti e seconda nei 100 rana), Maria Sole Cetarini del 2014 (terza nei 100 rana e nei 200 misti), Aurora Bassi del 2015 (terza nei 50 dorso) e Francesco Menchetti del 2014 (terzo nei 100 rana).

Le emozioni di scendere in vasca sono state vissute anche dai più piccoli atleti del settore preagonistico Propaganda, con circa trenta bambine e bambini nati tra il 2017 e il 2020 che si sono messi alla prova a Foiano della Chiana nella giornata inaugurale del concentramento interprovinciale Arezzo-Siena. La bontà della preparazione impostata dallo staff tecnico della Chimera Nuoto con Luca Cicogni, Adriano Pacifici, Loris Rubechini e Francesco Salvini è emersa soprattutto nelle staffette dove sono stati registrati un primo posto nella 4×25 stile libero degli Esordienti con Ettore Bassi, Kevin Blasi, Lara Casalini ed Eleonora Miroballo, e un terzo posto nella 4×50 stile libero dei Giovani con Gioele Battazza, Linda Cantucci, Clara Spinelli e Mayon Neytha Mahagedara Gamage. Il calendario della società aretina, nel frattempo, ha conosciuto una tappa anche a Poggibonsi con la seconda prova di qualificazione per i campionati regionali invernali del 2026 rivolta ai nuotatori e alle nuotatrici del settore agonistico che hanno conseguito positivi piazzamenti e buone prestazioni cronometriche. A emergere è stata soprattutto Sofia Napoli del 2010 che ha trionfato nei 200 dorso, nei 1500 stile libero e nei 400 stile libero, inoltre la Chimera Nuoto ha dominato i 50 farfalla con il primo posto di Margherita Mattioli del 2011, il secondo posto di Gaia Burzi del 2007 (che è arrivata anche terza nei 100 stile libero) e il terzo posto di Sofia Donati del 2007 (che ha poi chiuso al secondo posto i 50 dorso e al terzo posto i 200 dorso). La soddisfazione di chiudere ai vertici di diverse specialità è stata vissuta anche da Sergio Gramma del 2007 (primo nei 200 dorso e terzo nei 400 stile libero), da Martina Minervino del 2007 (prima nei 200 farfalla), da Gabriele Mealli del 2007 (secondo nei 100 stile libero, secondo nei 400 stile libero e terzo nei 50 farfalla), da Tommaso Senesi del 2009 (secondo nei 50 dorso) e da Beatrice Alvisi del 2010 (terza nei 100 rana).