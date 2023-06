Arezzo, gran finale per i saggi estivi della Libera Accademia del Teatro

Gran finale per la rassegna “Notte prima dei… saggi” della Libera Accademia del Teatro. Il calendario di spettacoli estivi proposti dalla storica scuola cittadina volge al termine con quattro serate tra teatro tradizionale e teatro in musica che vedranno per protagonisti attori di diverse età, dai bambini agli adulti. La leggerezza e la fantasia saranno il filo conduttore dell’ultima tornata di saggi che, in programma da lunedì 26 a giovedì 29 giugno, sarà ospitata dal teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia dove gli allievi dei vari corsi della Libera Accademia del Teatro vivranno le emozioni di mettere in scena le opere su cui hanno lavorato negli ultimi mesi di lezioni.

La settimana verrà aperta dalla commedia “Amore, assurdo amore” dove un gruppo di adulti degli Ostinati di Uberto Kovacevich racconterà le vicende di una bizzarra coppia di innamorati che insegue il proprio amore tra l’indifferenza delle folle e del mondo. L’appuntamento è fissato per le 21.30 di lunedì 26 e martedì 27 giugno. Entrambe queste date saranno aperte alle 19.00 dallo spettacolo “Come Peter Pan” che vedrà i bambini delle scuole elementari di Ilaria Violin mettersi alla prova in una reinterpretazione della celebre storia dove il gioco e la realtà si incontrano, parlando di nostalgia, di voglia di divertirsi e di vivere nuove avventure. “Notte prima dei… saggi” volgerà poi al termine con due appuntamenti di teatro in musica dove la recitazione viene unita alla danza e al canto, con la regia di Amina Kovacevich che è sostenuta dalle coreografie di Stefania Pace e dalla direzione musicale di Alessandra Cartocci e Stefano Graverini. Alle 19.00 di mercoledì 28 giugno e alle 21.30 di giovedì 29 giugno sarà la volta di “Back to Rydell High School” che vedrà per protagonisti i ragazzi delle scuole superiori del corso Junior per un musical sulla spensieratezza e sugli amori vissuti dai giovani liceali di un college, mentre a orari invertiti verrà presentato “Storie di orchi verdi” con un’avventura fantastica nel mondo delle fiabe a cura di un gruppo di ragazzi delle scuole medie. Il programma di “Notte prima dei… saggi” e la presentazione dei singoli spettacoli è disponibile sulla pagina facebook “Libera Accademia del Teatro”; per informazioni è possibile chiamare lo 0575/266.86 o scrivere a info@liberaccademia.com. «Chiudiamo il sipario della nostra rassegna di saggi e del nostro anno accademico – commenta Amina Kovacevich, – e, allo stesso tempo, ringraziamo tutti gli allievi che hanno vissuto gli ultimi mesi insieme a noi e tutto il pubblico che ha assistito agli spettacoli delle ultime settimane. L’appuntamento è fissato ora per il mese di settembre per il ritorno a scuola e per la ripartenza delle lezioni di teatro per tutte le età».