Arezzo, Good Morning Club al Valdichiana Designer Village

L’iniziativa è in programma dalle 10.00 alle 14.00 di domenica 22 marzo negli spazi della caffetteria Ice Village all’interno del Valdichiana Designer Village di Foiano della Chiana e porterà, per la prima volta in terra d’Arezzo, un evento mattutino di soft clubbing di particolare successo a livello internazionale.

Il “Good Morning Club” nasce infatti con la volontà di abbinare il momento della colazione all’ascolto di buona musica e alla socialità, trasformando così le prime ore della giornata in un’occasione di incontro e divertimento per tutte le età.

Questo progetto porta la firma della Certe Notti Events e trae ispirazione da un format ormai consolidato in grandi metropoli quali Londra, New York, Berlino o Milano. L’intera mattinata sarà scandita dall’energia del dj-set a cura del team Smile Gang che, con la loro musica, contribuiranno a dar vita a un’atmosfera dinamica e coinvolgente per ballare, cantare e sorridere. Inoltre, un contributo arriverà anche da Daniele Cherici che suonerà dischi in vinile, lui che è stato l’ultimo dj resident della storica discoteca delle piscine Tartana di Pieve al Toppo, punto di riferimento per generazioni di giovani.

Il tutto, accompagnato da una colazione o da un brunch nel cuore del Valdichiana Designer Village.

«Il “Good Morning Club” è un’esperienza innovativa per il territorio aretino – spiega Alessandro Sacconi di Certe Notti Events, – proponiamo un’occasione di vivere la musica e il divertimento a ogni ora della giornata, a partire dalla mattina. Colazione, socialità e dj set verranno unite in un clima leggero e positivo, capace di far iniziare la giornata con energia e con il sorriso».