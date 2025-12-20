Arezzo, Fitness di Natale e Nuoto Day nelle festività del Palazzetto del Nuoto

Fitness di Natale e Nuoto Day di Natale: due eventi in una sola serata al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Lunedì 29 dicembre è in programma un doppio, tradizionale, appuntamento delle festività della Chimera Nuoto che permetterà di vivere occasioni di movimento, divertimento e aggregazione in cui mettersi alla prova tra più discipline acquatiche. Le due iniziative saranno ospitate da diverse vasche dell’impianto cittadino di viale Gramsci, andando a rinnovare un partecipato momento di sport e di festa di fine anno per ogni età.

Il programma sarà aperto alle 19.15 dal Fitness di Natale che proporrà un circuito rapido e intensivo tra più postazioni diversificate dove effettuare esercizi con biciclette acquatiche, cinture galleggianti e piccoli attrezzi, potendo scoprire la varietà e la ricchezza del fitness in acqua attraverso un allenamento volto a stimolare ogni parte del corpo. La manifestazione, svolta interamente a ritmo di musica, è rivolta a uomini e donne a partire dai sedici anni di età, con gli istruttori della Chimera Nuoto che accompagneranno in un coinvolgente percorso che porta benefici al corpo e alla mente perché rinforza il sistema muscolare, stimola ritmo respiratorio, circolazione sanguigna e circolazione linfatica, rinforza il cuore, scarica lo stress e migliora coordinazione, mobilità e recupero anche in caso di traumi, infortuni e incidenti.

Terminato il Fitness Day, la serata proseguirà con il Nuoto Day che, con inizio alle 20.30, offrirà un momento per approfondire gli elementi tecnici del nuoto per appassionati, atleti o aspiranti atleti di diverse età. La lezione-allenamento sarà caratterizzata da moduli pratici direttamente in vasca sulla tecnica dei quattro stili, sulle partenze, sulle virate e sulla subacquea, facendo affidamento sui tecnici della Chimera Nuoto per acquisire elementi utili per migliorare la nuotata e per aumentare efficacia, fluidità e consapevolezza dei movimenti in acqua. Per ulteriori informazioni o per iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto in viale Gramsci.