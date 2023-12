Arezzo, convegno Fondazione Ordine Commercialisti su come migliorare performance aziendali

“Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nell’impresa”. E’ questo il tema del convegno in programma, giovedì 14 dicembre, alla Borsa Merci di Arezzo, promosso dalla Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

I lavori si apriranno alle 15 con i saluti istituzionali e termineranno alle 19. Interverranno tra gli altri il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi, il segretario generale dell’ente camerale Marco Randellini, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti Roberto Tiezzi, il presidente della Fondazione Alessandro Ghiori. Per l’approfondimento della parte giuridica il professor Claudio Cecchella (Ordinario di Diritto Processuale civile all’Università di Pisa e docente di Diritto della crisi d’impresa) e l’avvocato Corrado Brilli (esperto in Diritto Penale dell’economia). Per la parte aziendalistica è previsto l’intervento dei membri della commissione di studio sugli adeguati aspetti della Fondazione dell’Ordine dei Commercialisti di Arezzo, Infine Mauro Rossinelli dell’Ordine dei Commercialisti di Arezzo illustrerà gli strumenti per implementare la procedura. “L’argomento riveste un’importanza molto significativa in quanto si introducono nel diritto best practices gestionali in campo all’imprenditore e all’amministratore di società, finalizzate da un lato a migliorare le performance aziendali e dall’altro a prevenire con tempestività segnali di crisi”- sottolinea il presidente della Fondazione dell’Ordine dei Commercialisti Alessandro Ghiori – veicolare la conoscenza degli “adeguati assetti” costituisce un momento di vera e propria campagna di prevenzione a favore del tessuto imprenditoriale”.