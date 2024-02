Arezzo, “Conosci, possiedi, trasforma”: un incontro per scoprire la psicosintesi

Un incontro per conoscere le basi della psicosintesi come via per perseguire crescita personale e scoperta di sé. “Conosci, possiedi, trasforma” è il titolo di un appuntamento a partecipazione gratuita e aperta a tutti che, promosso dall’associazione Arezzo Psicosintesi, è in programma alle 21.00 di martedì 20 febbraio allo Spazio Seme in via del Pantano e fornirà un’occasione per vivere una prima introduzione a un metodo che offre stimoli e strumenti volti a realizzare le proprie potenzialità attraverso una corretta relazione con l’io, con gli altri e con il mondo. A parlarne sarà il filosofo Marco Montanari che accompagnerà in una prima visione della psicosintesi e dei suoi campi di applicazione, guidando i presenti in percorso di educazione, autoformazione, sviluppo della persona in tutte le sue facoltà e armonizzazione dei rapporti interpersonali secondo la visione psicologica ideata da Roberto Assagioli.

Questi concetti potranno poi essere ulteriormente declinati e approfonditi attraverso le molteplici iniziative nel calendario del 2024 di Arezzo Psicosintesi finalizzate ad acquisire una piena consapevolezza di sé stessi, della propria volontà e dei propri desideri nei diversi contesti della vita quotidiana. Tra queste rientra il seminario “La voce in movimento” di sabato 2 marzo quando l’attrice, cantante e counselor psicosintetica Chiara Claudi proporrà un’intera giornata di esperienze laboratoriali per creare un legame fra corpo, pensiero, immaginazione e emozione con l’obiettivo di riconnettere espressione vocale e mondo interiore. Venerdì 1 marzo, invece, è previsto il secondo appuntamento on-line della rassegna “Libri per Fiorire” a cura di Montanari dove l’analisi dei classici della letteratura fornirà una nuova e inedita chiave di lettura per la propria vita, con un approfondimento specifico sul romanzo “Volo di notte” di Antoine de Saint-Exupery. Il programma prevederà poi il corso tematico dal taglio attivo e creativo “Aver cura della mente: liberarsi dalle trappole del pensiero” di Francesca Barbagli al via da lunedì 8 aprile e la novità del seminario tra teatro e psicosintesi “Taroteatro: i tarocchi narrano storie da scrivere e mettere in scena” di domenica 26 maggio con Andrea Bocconi e la stessa Barbagli. Il filo conduttore dei prossimi mesi di Arezzo Psicosintesi resterà poi, come consuetudine, il ciclo di conferenze dal vivo che saranno ospitate da Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi con inizio alle 21.00 e che tratteranno vari temi tra psicologia, arte, cultura e letteratura: “Aver cura della mente: liberarsi dalle trappole del pensiero” di Francesca Barbagli sarà l’incontro di venerdì 15 marzo, “Perché si viaggia?” di Andrea Bocconi sarà venerdì 5 aprile e “La voce di me che vorrei ascoltare” di Gianni Bruschi sarà infine venerdì 10 maggio. Per ottenere ulteriori informazioni sulle singole iniziative e per conoscere il programma completo è possibile visitare la pagina facebook dell’associazione.