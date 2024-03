Arezzo, coniglietti di cioccolato per i bambini della Pediatria del San Donato

Una quarantina di coniglietti di cioccolato per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria e per quelli che accedono al pronto soccorso pediatrico. A consegnarli nei giorni scorsi sono state le socie del Club Inner Wheel Arezzo Toscana Europea. «Abbiamo voluto ripetere anche quest’anno l’iniziativa proposta nel 2023 perché era stata molto apprezzata dai bambini e dal personale del reparto di Pediatria del San Donato – dichiara Antonella Gallorini, presidente del Club aretino -. L’acquisto dei coniglietti pasquali lo abbiamo finanziato con il ricavato di una lotteria organizzata all’interno del nostro club. La finalità del nostro club è quella di servire offrendo il nostro supporto. Anche in occasione di questa Pasqua con i coniglietti di cioccolata abbiamo voluto far sentire il nostro calore e la nostra vicinanza ai bambini che sono in ospedale e fare un augurio a loro e le loro famiglie».

«Sono momenti che ci fanno sempre piacere – dichiara il dr. Marco Martini, Direttore Pediatria Ospedale San Donato -. Per i bambini queste sono occasioni per distrarsi e per conservare un buon ricordo della loro presenza in ospedale. Al Club Inner Wheel va il mio più sentito ringraziamento, e quello dei miei collaboratori, per l’attenzione e il supporto che ci offrono».