AREZZO – Cabaret: quinto lunedì di “Prove Live” con i Noidellescarpediverse Lunedì 8 febbraio alle 22.00, novità della quinta puntata il sondaggio “Fotoigienico of the week”

AREZZO – Una serata di risate con i Noidellescarpediverse. Lunedì 8 febbraio, alle 22.00, è in programma il quinto appuntamento della rassegna social “Prove Live” che permetterà di vivere un’ora di cabaret con i nuovi personaggi e le nuove battute dell’associazione culturale aretina. L’iniziativa verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook e sul canale youtube dei Noidellescarpediverse, prevedendo un’interazione diretta con gli spettatori che potranno commentare i singoli sketch e fornire stimoli per ulteriori improvvisazioni da parte di Alan Bigiarini, Samuele Boncompagni, Lenny Graziani e Riccardo Valeriani. Il coinvolgimento degli utenti permetterà di individuare le proposte artistiche più apprezzate che saranno inserite nel repertorio che verrà poi presentato alla ripresa degli spettacoli dal vivo.

La novità di questa puntata sarà rappresentata dal sondaggio “Fotoigienico of the week” volto ad identificare lo scatto più divertente dei ventiquattro anni di attività dell’associazione. Ogni settimana saranno proposte su facebook due foto di spettacoli, laboratori e altri eventi su cui gli utenti saranno chiamati ad esprimersi attraverso i loro “mi piace”, con una gara ad eliminazione che definirà le immagini finaliste. Questa iniziativa si svilupperà tra gli scatti di archivio più simpatici e curiosi, configurando un’ulteriore occasione per regalare sorrisi attraverso un percorso indietro nel tempo in cui sarà possibile rivivere un’importante pagina della recente storia del cabaret in terra d’Arezzo.

«“Prove Live” – commenta Graziani, – si sta rivelando un appuntamento digitale particolarmente apprezzato, con oltre 7.000 spettatori che hanno seguito le prime quattro puntate. Questo è per noi un importante stimolo per provare, puntata dopo puntata, a proporre nuove idee con cui coinvolgere il pubblico: i commenti degli utenti sono ormai un’occasione per improvvisare monologhi, poesie o battute, mentre “Fotoigienico of the week” sarà una modalità per sorridere con i più divertenti scatti di un percorso artistico che ha preso il via nel lontano 1997».