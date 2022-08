AREZZO – Basket, i bambini della Sba tornano sul parquet per la nuova stagione del minibasket Il minibasket Nova Verta prenderà il via da giovedì 1 settembre per i nati dal 2018

Tornano sul parquet i bambini e le bambine della Scuola Basket Arezzo. Giovedì 1 settembre è la data fissata sul calendario per la ripartenza degli allenamenti del minibasket Nova Verta che, per la stagione 2022-2023, rivolgerà la propria attività sportiva ai giovani cestisti nati tra il 2011 e il 2018. Il primo periodo di corsi sarà caratterizzato dal ritorno al palasport Estra “Mario d’Agata” di tutti i gruppi divisi nelle diverse fasce d’età e, soprattutto, dall’accoglienza dei nuovi atleti che potranno scoprire la disciplina attraverso una serie di lezioni gratuite in programma ogni lunedì e giovedì fino al 15 settembre.

Il settore maschile e femminile di minibasket configura l’ingresso nella pallacanestro e propone un’attività ludica e non agonistica che, incentrata sul gioco e sul divertimento, ambisce ad appassionare a questo sport e a sviluppare tutte le diverse capacità fisiche e motorie del bambino. La Sba è, da sempre, particolarmente sensibile e attenta alla qualità della proposta rivolta ai più piccoli e, in quest’ottica, ha rinnovato la fiducia in uno staff tecnico particolarmente qualificato che riunisce alcuni dei suoi migliori istruttori: il coordinamento sarà ancora a cura di Roberta Bindi che farà affidamento sulla collaborazione di Stefano Biancucci, Paolo Bruschi, Franco Guccione, Lorenzo Guccione, Mirko Pasquinuzzi, Erika Picchi, Michele Roggi e Alessandro Stocchi, oltre che sul preparatore atletico Giosuè Cabitta. Questi istruttori saranno ora a disposizione degli aspiranti cestisti per fargli vivere le emozioni dei primi canestri e dei primi passi sul parquet nel corso degli allenamenti di prova di settembre. L’unico requisito per partecipare è rappresentato dal possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (per chi è nato tra il 2012 e il 2018) o del certificato alla pratica sportiva agonistica (per i nati nel 2011); per avere informazioni sui corsi e sugli orari in relazione alle fasce d’età è possibile visitare il sito www.sba-arezzo.it o contattare la segreteria allo 0575/299.719 o al 388/78.28.714.