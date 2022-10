AREZZO – Autunno in piscina, un nuovo corso gratuito con la Chimera Nuoto

Un corso di nuoto gratuito per bambini, ragazzi e adulti. “Autunno in piscina” è la nuova iniziativa promossa dalla Chimera Nuoto che, da lunedì 31 ottobre a giovedì 24 novembre, prevederà un ciclo di otto lezioni pomeridiane ospitate dalle vasche del Palazzetto del Nuoto di Arezzo che permetteranno di arrivare a padroneggiare le principali tecniche della disciplina, dal galleggiamento ai quattro stili. Questo speciale corso è organizzato in collaborazione con le altre società presenti all’interno dell’impianto cittadino e testimonia la comune volontà di permettere a persone di tutte le età di potersi avvicinare gratuitamente all’attività natatoria e, soprattutto, di acquisire sicurezza nell’ambiente acquatico.

I partecipanti verranno divisi in gruppo omogenei in relazione alle fasce d’età e ai livelli per proporre attività mirate per la scuola nuoto per bambini da quattro a sei anni, per la scuola nuoto per ragazzi da sette a diciassette anni e per la scuola nuoto per adulti da diciotto a cento anni. Le lezioni troveranno il loro perno nei principi della cosiddetta “pedagogia dell’azione” che, applicata negli allenamenti quotidiani della Chimera Nuoto, incentra l’apprendimento direttamente sulla pratica, con l’istruttore che osserva i movimenti dell’allievo e lo accompagna in un costante miglioramento attraverso la scelta e la proposta di adeguati compiti motori. La didattica sarà diversificata a seconda delle età, con i bambini che vivranno il nuoto in vasca piccola e in vasca media con un approccio ludico tra giochi e circuiti per familiarizzare con l’ambiente acquatico, mentre ragazzi e adulti vivranno livelli sempre più complessi in vasca grande tra la costruzione del corpo galleggiante, il corpo proiettile, i propulsori, la respirazione, le capacità energetiche e la potenza. Questi corsi anticiperanno l’avvio del secondo ciclo di lezioni in partenza da lunedì 28 novembre; per prenotazioni e informazioni è possibile rivolgersi al Palazzetto del Nuoto o contattare la segreteria allo 0575/35.33.15.