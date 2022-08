AREZZO – Ancora un caso di virus Dengue: disposta disinfestazione dell’area intorno all’ospedale

Ancora un ricovero per virus Dengue all’ospedale di Arezzo.

A tutela della salute e dell’igiene pubblica, al fine di prevenire malattie infettive trasmissibili attraverso la puntura degli insetti in particolare della zanzara tigre, è stato disposto, con una nuova ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Alessandro Ghinelli, un nuovo intervento di disinfestazione nella zona del San Donato. Come in precedenza, l’ordinanza prevede che nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’arco di 200 metri dall’ospedale San Donato, si procederà alla disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, e alla ricerca ed eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni “porta a porta” delle eventuali abitazioni comprese nell’area segnalata. Viene richiesto a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree interessate, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti e di attenersi a quanto indicato dagli stessi.

Si ripetono le precauzioni da adottare durante il trattamento: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica; considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si suggerisce, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

A seguito della disinfestazione si raccomanda di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavare abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso; procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Queste le strade interessate dall’intervento, che verrà effettuato nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 agosto: Via Giuseppe Laschi – Via Pietro Nenni – Via Uguccione della Faggiola – Via Giovanni Acuto –Via Bettino Craxi – Via Giuseppe di Vittorio – Via Giovanni XXIII – Via Alcide de’ Gasperi- Piazza San Donato – Via Antonio Pigafetta – Via Bartolomeo Diaz – Via Amerigo Vespucci- Via Curtatone – Via Paolo Toscanelli – Via Alessandro dal Borro – Via Cesare Battisti – Via Luigi Cittadini.

Il provvedimento rimane valido fino alla conclusione dei trattamenti che, in caso di pioggia, saranno rinviati al primo giorno utile.