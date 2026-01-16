Arezzo, al Palazzetto del Nuoto una mattinata per i neonati con il Baby Acquatic’s Day

Una mattinata dedicata ai più piccoli al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Domenica 25 gennaio, a partire dalle 9.30, è in programma l’edizione invernale del Baby Acquatic’s Day che permetterà alle famiglie con bambini e bambine tra zero e quattro anni di scendere in vasca per una lezione gratuita di nuoto neonatale in cui vivere le prime esperienze in piscina e acquisire sicurezza nell’ambiente acquatico. L’evento, organizzato dalla Sport Service insieme alla Chimera Nuoto, tornerà a offrire la possibilità a genitori e figli di vivere un’esperienza comune secondo i principi e la didattica del Metodo Giletto, l’unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto in età neonatale.

Il Baby Acquatic’s Day prenderà il via con l’accoglienza al Palazzetto del Nuoto in viale Gramsci dove i bambini verranno divisi in gruppi omogenei secondo l’età per essere poi guidati tra le fasi preparatorie all’accesso in vasca. Ogni lezione avrà una durata di mezz’ora e prevederà la presenza costante di un genitore al fianco del proprio figlio per svolgere, insieme, un coinvolgente circuito ludico-didattico per rafforzare i legami familiari, favorire un approccio sereno verso l’ambiente acquatico e vivere un’attività psicomotoria che permette, in alcuni casi, di imparare a nuotare prima ancora che di imparare a camminare. Il nuoto neonatale, inoltre, porta benefici certificati alla crescita del neonato perché stimola la sicurezza, previene l’annegamento, accelera lo sviluppo del cervello e del linguaggio, rinforza il cuore, previene l’obesità, favorisce il sonno e azzera lo stress. Il tutto, accompagnato dal costante sottofondo musicale e certificato dall’affiliazione della Chimera Nuoto alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile” con istruttori formati secondo standard nazionali e protocolli rodati da oltre vent’anni di esperienza con i neonati. Per iscrizioni o prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviare una mail a chimerareception@gmail.com.