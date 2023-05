Arcobaleno d’Estate, dal 19 al 24 giugno torna l’evento nel segno della sostenibilità

Tutto pronto per l’edizione numero undici di Arcobaleno d’Estate, l’appuntamento di inizio stagione promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il quotidiano QN-La Nazione, con il supporto delle agenzie Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana nonché di Vetrina Toscana e con la partecipazione delle categorie economiche.

In attesa del programma ufficiale della sei giorni che sarà svelato nelle prossime settimane, è online lo spazio dedicato ad Arcobaleno 2023, realizzato da Fondazione Sistema Toscana, in cui i Comuni, ambiti turistici, enti, associazioni culturali e turistiche e gli operatori toscani potranno caricare iniziative ed eventi in programma dal 19 al 24 giugno, come una grande festa diffusa d’inizio estate, seguendo le istruzioni a questo indirizzo https://www.visittuscany.com/it/arcobaleno/eventi-offerte-arcobaleno-estate-2023.

Inoltre, sempre su visittuscany.com, sarà creata la landing page ufficiale di Arcobaleno d’Estate (raggiungibile all’indirizzo www.visittuscany.com/it/arcobaleno, in via di aggiornamento) dove saranno visibili tutte le iniziative raccolte.

La formula è quella che da sempre caratterizza Arcobaleno d’estate: scoprire bellezze toscane abbinando a visite guidate e approfondimenti, musica e degustazioni di prodotti tipici. Il tema scelto per il 2023 è quello della sostenibilità, declinata nelle sue diverse accezioni, ma con particolare riferimento, ovviamente, al turismo.