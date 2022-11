AMBIENTE – Ecosistemi acquatici e fauna ittica, prosegue il sostegno a incubatoi e vigilanza

Salvaguardia degli ecosistemi acquatici e soprattutto della fauna ittica delle acque interne: prosegue l’azione di sostegno da parte dell’assessorato all’agroalimentare alle popolazioni ittiche sia per il mantenimento della pescosità dei corsi d’acqua, sia per la tutela e il recupero della biodiversità ittica.

La giunta, su proposta della vicepresidente Stefania Saccardi, approvando lo stanziamento di 17mila euro, ha completato il finanziamento annuale per le attività di gestione degli incubatoi ittici di Santa Fiora e Arcidosso (GR) e di Rio Villese (LU). In entrambi vengono riprodotti ceppi selezionati di trota autoctona sotto la gestione degli enti locali coinvolti, grazie al fondamentale apporto delle associazioni di pesca sportiva, i cui addetti collaborano in tutte le fasi del ciclo produttivo e delle immissioni.

Nell’ambito invece del potenziamento delle attività di controllo del territorio e di vigilanza ittica svolte dalle guardie volontarie delle associazioni dei pescatori, con 34mila euro si è sostenuto il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni. Queste hanno organizzato nel corso dell’anno percorsi di formazione e di aggiornamento per l’abilitazione delle nuove guardie che andranno a rafforzare l’importante azione di presidio del territorio svolto dall’associazionismo alieutico.