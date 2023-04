Alleanza dei giovani dell’ortofrutta: produttori e grossisti insieme per nuova visione strategica della filiera

Rafforzare il rapporto fra produzione e commercio all’ingrosso per una filiera più competitiva ed efficiente, rilanciare gli ortomercati italiani come punto di riferimento fondamentale per la produzione, dando così valore al prodotto lungo tutta la filiera, creare nuove strategie per il futuro del comparto e dei giovani imprenditori. Sono questi gli obiettivi della giornata di dialogo organizzata per il prossimo 3 maggio a partire dalle ore 10 alla fiera Macfrut di Rimini.

All’incontro saranno presenti Giovanni Gioia, Presidente Giovani di Confagricoltura-ANGA, e Gianpaolo Forcina, Presidente Gruppo Giovani Fedagro, con la partecipazione dell’on. Jacopo Morrone, Lega Salvini Premier. Interverranno anche Valentino Di Pisa, Presidente di Fedagromercati-Confcommercio, Nicola Cilento, componente giunta Confagricoltura, Roberta Tardera, rappresentante comparto orticolo per Giovani di Confagricoltura, Edoardo Rovetta, referente Nord Italia Fedagro Giovani, Luigi Bosi, rappresentante comparto frutticolo Giovani di Confagricoltura, e Riccardo Di Pisa, referente Centro Italia Fedagro Giovani.

“Noi Giovani di Confagricoltura siamo consapevoli della necessità di costruire filiere agroalimentari sempre più integrate, dinamiche e sostenibili, nelle quali produttori e grossisti lavorino insieme per valorizzare le eccellenze italiane. Crediamo in questa collaborazione – afferma Giovanni Gioia – perché siamo certi che dall’unione delle nostre forze con i giovani di Fedagromercati deriveranno pratiche virtuose a beneficio del comparto, degli associati e delle loro aziende”.

Così dichiara Gianpaolo Forcina: “Quest’alleanza, che parte da oggi ma con uno sguardo al futuro, nasce dalle volontà delle nostre due organizzazioni di collaborare per rafforzare il valore del nostro sistema ortofrutticolo nella sua interezza e dall’esigenza delle nuove generazioni di lavorare insieme per un unico obiettivo condiviso, e cioè rendere il nostro prodotto Made in Italy performante per i mercati nazionali ed europei per poter crescere insieme ed affrontare le nuove sfide globali che ci aspettano”.