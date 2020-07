Alla scoperta della Toscana ebraica fra musei, sinagoghe e cimiteri monumentali

Un patrimonio antico di memoria e storia, di cultura, luoghi e spazi da scoprire.

Musei, Sinagoghe e cimiteri monumentali ebraici da esplorare e riconoscere in tradizioni, spiritualità e valori: è la proposta per l’estate 2020 di CoopCulture, in collaborazione con le Comunità ebraiche di Firenze e Pisa, con Jewish Tuscany Summer Tour un viaggio nella Toscana ebraica fra Firenze, Siena e Pisa per vivere una esperienza immersiva nella cultura ebraica.

Pensato per un turismo di prossimità, il programma si articola fra visite guidate, attività didattiche per i più piccoli, laboratori e incontri che si snodano nei tre diversi siti in date e orari differenziati lungo i mesi di luglio e agosto.

Fra la maestosità del Tempio monumentale di Firenze, la settecentesca sinagoga di ghetto di Siena e la storia millenaria della presenza ebraica a Pisa il viaggio invita a conoscere aspetti, consuetudini e ritualità antiche. Tutti gli eventi proposti hanno un costo di 5 euro, oltre al biglietto di ingresso ridotto e prevendita quando dovuta, e si svolgono nel rispetto delle norme anti Covid e del distanziamento interpersonale.

Il calendario degli appuntamenti completi sul sito www.jewishtuscany.it