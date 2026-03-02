Agriturismi, Coldiretti-Terranostra: 12 cuochi contadini in corsa per migliore cucina Forchettiere Award

Qual è la migliore cucina d’agriturismo della Toscana? Esperti gastronauti, viaggiatori curiosi e affezionati avventori avranno finalmente l’occasione di eleggere l’azienda agrituristica che incarna la vera cucina Made in Tuscany.

Una cucina autentica e rigorosa che porta in tavola la filiera corta, le ricette del territorio e racconta il legame profondo con la terra, le tradizioni, la storia e i sapori più genuini. La biodiversità nel piatto. Pietanze che sono come album di ricordi, ricettari che non si imparano a scuola ma si tramandano come favole intorno ai fornelli. È questa la cucina che Coldiretti Toscana, Terranostra e Campagna Amica, insieme a Il Forchettiere Award – il concorso enogastronomico ideato dalla testata Il Forchettiere – intendono valorizzare e premiare.

Sono 12 gli agriturismi associati a Terranostra Campagna Amica in corsa per il premio “Miglior Cucina d’Agriturismo della Toscana”: L’Antico Casale Tenuta L’Impostino (GR), Calevro (MS), Il Cappellese (LI), Il Ciliegio (SI), Colli di Marliano (FI), Fattoria Le Rocche (AR), Fonte de’ Piani (PO), La Lodola (AR), Palazzo Vecchio (FI), Il Paradiso (LU), Podere Santa Rita (PT), Le Valli (PI).

“Gli agriturismi sono il marchio dell’autenticità e della distintività della ristorazione Made in Tuscany – spiega il presidente regionale di Terranostra, Marco Masala –. Ortaggi, farine, carni, salumi, olio e vino sono spesso prodotti dalla stessa azienda che, ricordiamo, è prima di tutto un’impresa agricola. Quelli che non sono coltivati, allevati o trasformati direttamente devono necessariamente avere origine regionale, come previsto dalla legge che disciplina la somministrazione dei pasti in agriturismo. Una normativa rigorosa che ha contribuito, insieme alla legge di orientamento voluta da Coldiretti, alla crescita dei territori rurali e delle aree interne, offrendo alle aziende agricole l’opportunità di aprirsi anche all’accoglienza”.

L’attività agrituristica è, tra le attività multifunzionali, la più diffusa: riguarda un’azienda su due (54%) ed è anche quella in maggiore crescita. Le strutture sono raddoppiate negli ultimi anni. Quasi 3 mila, tra quelle autorizzate, propongono ristorazione rurale (37%), per un totale di 75 mila posti a sedere, con una media di 35 coperti per struttura.

Come si vota

Votare è semplicissimo: vai sul sito www.ilforchettiere.it, clicca su “Vota i locali della Toscana” e scorri fino alla categoria “Miglior Cucina d’Agriturismo della Toscana”. Si possono esprimere da 1 a 3 preferenze. Dopo aver scelto, ricordati di premere il pulsante “VOTE” per confermare. È consentito votare una sola volta da ogni indirizzo IP/dispositivo.

Le votazioni si chiuderanno il 31 marzo 2026.