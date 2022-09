AGRICOLTURA – Pesticidi naturali per salvaguardare l’ambiente: la sperimentazione di Co&So Il consorzio toscano promuove tra le cooperative il progetto cofinanziato da un programma europeo

AGRICOLTURA – Pesticidi naturali per salvaguardare l’ambiente: la sperimentazione di Co&So

Pesticidi innovativi e naturali, a base di microrganismi, non inquinanti e rispettosi dell’ambiente e degli ortaggi. Li promuove Life Microfighter, che vede coinvolti università italiane e consorzi: capofila del progetto, finanziato nell’ambito del programma europeo Life, è Co&So, che ne promuoverà la sperimentazione nelle aziende agricole consorziate, rafforzando così il suo impegno per la sostenibilità ambientale.

L’obiettivo è dimostrare sul campo l’efficacia di nuovi prodotti agricoli ecologici, zeobiopesticidi che possano ridurre o sostituire l’uso dei pesticidi a base di rame per la difesa contro i patogeni rilevanti (come peronospora, speck batterico, macchia, malattia del nodo oliva e occhio di pavone) nella coltivazione di vite, pomodoro e oliva.

La ricerca ha appurato che il loro impiego permette di ridurre l’apporto di rame nei suoli agricoli da una media di 4 chili a una media di 2 chili per ettaro all’anno senza pregiudicare le rese e la qualità degli alimenti, di diminuire la quantità di rame accumulata nel terriccio di almeno 0,7 parti per milione ogni anno di coltivazione e aumentare la biodiversità del suolo.

La sperimentazione servirà per confermare i risultati, per testare e valutare la totale sostituzione del rame con il nuovo zeobiopesticida, per realizzare campagne di monitoraggio, informazione e promozione di azioni sostenibili tra gli agricoltori.

“Co&So è impegnato attivamente nel supportare le aziende nell’adottare pratiche sostenibile e in progetti di salvaguardia ambientale, secondo la strategia Europea 2021 -2027 (https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-and-united-nations-common-goals-sustainable-future_it)” afferma Patrizia Giorio, Direzione Funding e Progettazione europea del consorzio. “Questo progetto inoltre rafforza il ruolo di Co&So nel settore della ricerca e nella collaborazione con le aziende e le Università. Attraverso Life Microfighter vogliamo promuovere, incoraggiare e sostenere prodotti e strategie colturali innovativi e sempre più sostenibili, per le aziende, i lavoratori, e natura, facendo da ponte tra il mondo della ricerca e quello delle aziende, tra lo studio e la sperimentazione”.

Il 15 settembre nella sede di Co&So a Firenze è in programma la prima riunione di progetto.

I partner di Life Microfighter sono: Co&So, Astra Innovazione e Sviluppo Srl, Consorzio Agrario Di Ravenna, Federacion De Cooperativas Agroalimentares De La Comunidad Valenciana, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Sveuciliste U Zadru, Symbiagro Srl.