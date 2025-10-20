Agricoltura, Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana

Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana. La sua elezione è avvenuta per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è tenuta al Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, a Pisa. Insieme a lui, l’assemblea ha nominato vicepresidente vicario Luca Giannozzi, confermato nel ruolo, e vicepresidente Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura Grosseto e figura di riferimento del settore zootecnico toscano.

“È per me un grande onore essere stato scelto per guidare Confagricoltura Toscana – dice Bartolini Baldelli –. Fin da subito mi impegnerò per dare voce alle imprese agricole e per portare avanti le istanze emerse nel confronto diretto con i territori. Le nostre aziende rappresentano un patrimonio di valore economico, sociale e ambientale: meritano attenzione, sostegno e una politica che le metta nelle condizioni di crescere e innovare”.

Classe 1978, sposato e padre di due figli, Bartolini Baldelli è laureato in Scienze Politiche con un master post laurea. È imprenditore agricolo nel Valdarno aretino, dove conduce – come socio e comproprietario – un’azienda a vocazionevitivinicola, olivicola e cerealicola. È inoltre direttore e concessionario di un’azienda faunistico-venatoria, e nel corso degli anni si è distinto per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, promuovendo un’agricoltura sostenibile, moderna e radicata nel territorio. Già presidente di Confagricoltura Arezzo, rappresenta una figura di continuità e rinnovamento per la federazione regionale.

“Si apre una fase nuova – spiega il neo presidente di Confagricoltura Toscana – nel segno dell’ascolto, della collaborazione e dell’identità agricola toscana. In questo particolare momento è fondamentale mantenere unità d’intenti e fermezza nelle decisioni che ogni giorno siamo chiamati a prendere. Solo insieme possiamo rafforzare la voce dell’agricoltura toscana, tutelando chi lavora, produce e investe nella qualità”.

I due vicepresidenti

Luca Giannozzi, fiorentino, classe 1957, è titolare della Fattoria Giannozzi, azienda vitivinicola situata nel cuore del Chianti. È stato presidente di Confagricoltura Toscana dal 1990 al 1993 e poi ad interim dall’8 settembre al 16 ottobre 2025, nonché presidente dell’Unione Provinciale Agricoltori di Firenze dal 1994 al 2001, portando avanti una lunga esperienza nel mondo agricolo e associativo regionale.

Attilio Tocchi, nato a Grosseto nel 1974, è presidente di Confagricoltura Grosseto dal 2016 e conduce un’azienda agricola cerealicolo-zootecnica in Maremma. È inoltre presidente di Latte Maremma Servizi e vicepresidente di Latte Maremma, con una consolidata esperienza nel sistema delle rappresentanze agricole e nel settore della Frisona Italiana.

“Confagricoltura Toscana – conclude Bartolini Baldelli – deve continuare a essere la casa di chi costruisce valore nella nostra regione, un punto di riferimento per chi crede nel futuro dell’agricoltura come motore di sviluppo sostenibile, innovazione e coesione sociale”.