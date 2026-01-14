Ad Arezzo tornano gli incontri per smettere di fumare promossi da Asl Toscana Sud est

Tornano gli incontri per smettere di fumare promossi da Asl Toscana Sud est. In tutto sette incontri, uno a settimana, il martedì pomeriggio nei locali del SerD di via Fonte Veneziana 17 ad Arezzo dalle 17,30 alle 18,30.

Gli incontri partiranno il 10 febbraio 2026. I dati raccolti fra coloro che hanno partecipato ai corsi dimostrano che, anche se difficile, non è impossibile smettere di fumare: il 60% dei partecipanti smette di fumare dopo il corso e oltre il 30% non ha avuto ricadute ad un anno dal termine di essi. I trattamenti intensivi di Gruppo Antitabagici si basano su un approccio cognitivo- comportamentale a cui, a seconda delle esigenze, è possibile associare anche il trattamento farmacologico. Prima dell’inizio del corso è previsto un primo colloquio conoscitivo e valutativo.

Chi è interessato a partecipare può prendere un primo appuntamento contattando i numeri 0575/255946-43 oppure scrivere all’indirizzo e-mail eleonora.laferla@uslsudest.toscana.it