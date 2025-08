Ad Arezzo le giovani promesse dell’atletica toscana in ritiro

Le giovani promesse dell’atletica leggera toscana in ritiro ad Arezzo. Da venerdì 29 agosto a lunedì 1 settembre, lo stadio “Tenti” ospiterà quattro giornate di allenamenti promosse dal comitato federale regionale che offriranno un’occasione di confronto e di crescita tra le varie specialità di velocità, salti e lanci, per proporre un comune momento di preparazione alle gare della stagione 2025-2026. L’appuntamento, organizzato con il supporto dell’Alga Atletica Arezzo, è rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle categorie Cadetti 2010-2011 e Allievi 2008-2009 che avranno l’opportunità di lavorare fianco a fianco con i coetanei di diverse province sotto l’egida di alcuni dei più esperti tecnici del panorama regionale.

Il raduno collegiale coinvolgerà ben novantasei atleti di società dell’intera Toscana che, nelle quattro giornate, condivideranno allenamenti ed esperienze. L’Alga Atletica Arezzo sarà presente con Stella Arniani e Filippo Misuri, entrambi nati nel 2009, che da anni sono ai vertici regionali nelle specialità rispettivamente di salto con l’asta e di salto in alto, ma il raduno fornirà una stimolante occasione di formazione anche per altri ragazzi del settore giovanile che potranno essere coinvolti nelle diverse sessioni di allenamento. L’evento, dunque, configurerà un momento di crescita per l’intero movimento dell’atletica locale per favorire lo scambio di esperienze, per proporre un confronto finalizzato a migliorare le prestazioni individuali e per rafforzare lo spirito di squadra tra atleti di diverse zone della regione. Il tutto, in giorni caratterizzati da particolare dinamismo e vitalità allo stadio “Tenti”: l’inizio del mese di settembre, infatti, sarà scandito dalla ripresa di tutte le attività dell’Alga Atletica Arezzo a partire dalle categorie degli Esordienti e dei Pulcini nati nel biennio 2021-2022 a cui sarà proposto un periodo di prova e avvicinamento all’atletica leggera in una dimensione ludico-motoria tra giochi, esercizi e percorsi.