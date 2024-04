A Pelago il 27 e 28 aprile 2024 settima edizione della ciclostorica La Leonessa

La grande attesa è finita e uno degli eventi sportivi ma anche storici e culturali più amati del territorio è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista: si svolgerà, infatti, sabato 27 e domenica 28 aprile a Pelago la settima edizione de La Leonessa, la ciclostorica del Chianti Rufina, della Valdisieve e della montagna fiorentina.

La due giorni pelaghese torna, dunque, ufficialmente per la prima volta dopo la lunga pandemia, a distanza di cinque anni dall’evento completo, ad eccezione della pedalata svoltasi nel 2022 valida come sesta edizione. Dopo la crescita pre-Covid, la Pro Loco Pelago tornerà a far colorare la bellissima piazza Ghiberti di Pelago con le mille sfumature delle tante maglie di lana, oltre a numerosi mezzi d’epoca.

Particolare attenzione sarà dedicata allo storico passaggio del Tour de France previsto per fine Giugno, con la 1^ Tappa che toccherà anche alcune delle strade de “La Leonessa”: a tale scopo, si terrà sabato 27 aprile alle ore 16.00 l’incontro “Tour de France: il Leone e il Pirata”, nel quale si rivivranno tramite video e racconti gli storici trionfi al Tour di Gastone Nencini (1960) e di Marco Pantani (1998).

Per l’intero fine settimana dell’evento si terrà inoltre la mostra “Le leggendarie biciclette Bianchi”, presso la Bottega del Ghiberti, a cura del “Pedale 4G Firenze”. Particolarmente ricco e pregiato si presenterà il pacco-regalo, rigorosamente composto da prodotti a km zero simbolo del legame profondo tra territorio e manifestazione: vino Liorsa, pasta all’uovo essiccata, pane del Pescatore, un digestivo e noci tostate provenienti direttamente da Pelago e dintorni.

I percorsi si svilupperanno su tre distanze: un itinerario più facile, il percorso corto, e due itinerari più impegnativi, ovvero i percorsi intermedio e lungo, con la leggendaria ascesa su sterrato verso il Passo della Consuma. “La Leonessa” transita su antichi percorsi oggi poco battuti che toccano molte delle principali architetture rurali della zona risalenti in gran parte al Basso Medioevo; si attraversano coltivazioni caratteristiche come viti e oliveti, presso vecchi edifici di campagna salendo fino alle meravigliose foreste vallombrosane: si potranno ammirare numerose vedute panoramiche e percezioni sempre diverse del territorio della Montagna Fiorentina, oltre ai ristori di Colle, Ferrano, Consuma e Nipozzano all’insegna dei tipici prodotti toscani e dei celebri vini ed oli d’oliva della zona.

Dal 2018 è tracciato anche il percorso permanente de “La Leonessa”, realizzato grazie al contributo del Comune di Pelago per favorire il cicloturismo grazie alla cartellonistica presente lungo gli 80 km della sua durata: questo ricalca l’itinerario lungo della ciclostorica pelaghese, in modo che le emozioni che il territorio sa trasmettere siano vivibili per tutti i 365 giorni dell’anno.

Le iscrizioni sono ancora aperte e lo saranno fino a poco prima dell’inizio della manifestazione: per tutto ciò che riguarda l’evento, il regolamento, i percorsi, i luoghi di pernottamento e quant’altro, sarà sufficiente consultare il sito ufficiale:

Per altre info

Si può scrivere all’indirizzo mail ufficiale: leonessaciclostorica@libero.it

e per le informazioni turistiche, all’indirizzo mail: info@prolocopelago.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

SABATO 27 APRILE

A partire dalle ore 15.00 e durante tutto il fine settimana

“Le leggendarie biciclette Bianchi” – Presso la Bottega del Ghiberti, a cura del “Pedale 4G Firenze”, mostra dedicata al mitico marchio lombardo.

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00, apertura iscrizioni “La Leonessa” e ritiro pacchi-gara.

📌 Piazza L. Ghiberti – Bottega del Ghiberti

Alle ore 16.00

“Tour de France: il Leone e il Pirata”, con Giovanni Nencini e Riccardo Clementi rivivremo un video-racconto degli storici trionfi al Tour di Gastone Nencini (1960) e di Marco Pantani (1998)

📌 Piazza L. Ghiberti, 7 – Presso i locali della Casa del Popolo

A partire dalle ore 18.30

“Una cena da Leoni..A”, gustosi aperitivo e cena vintage presso il “Leonia Bistrot”, con sconto speciale per gli iscritti a “La Leonessa”

Gradita la prenotazione – 3331968107

📌 Viale della Rimembranza, 2

DOMENICA 28 APRILE

A partire dalle ore 07.00

Apertura iscrizioni “La Leonessa”

📌 Ritiro pacchi-gara presso “Bottega del Ghiberti” fino alle ore 08.45

Ore 09.00

“La Leonessa” – 7^ Edizione

Partenza dei 3 percorsi della ciclostorica pelaghese

A partire dalle ore 11.00

Per accompagnatori e curiosi, “Sentieri e Magia” e “Castello di Ferrano” oltre al passaggio della ciclostorica dal castello organizzeranno attività di trekking, visite nel castello, assaggi e lezioni di yoga.

Info: 3348148927 Carlotta – Prenotazione obbligatoria

📌 Castello di Ferrano, Ferrano (Pelago)

A partire dalle ore 12.00

“BARDICCIO PARTY”

Apertura del “Centro Pastorale La Pira” per il pranzo finale dei ciclostorici a base del tipico insaccato pelaghese: spogliatoi e docce in loco

📌 Via Vallombrosana, 4