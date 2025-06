A Lucca il convegno su le nuove sfide ed opportunità dello sviluppo sostenibile sul territorio

Sono aperte le iscrizioni al convegno Internazionale “Le nuove sfide ed opportunità̀ dello sviluppo sostenibile sul territorio” che si tiene venerdì 13 giugno 2025 dalle 9 alle 13,30 nella Sala del Trono del Palazzo Ducale a Lucca, sede della Provincia di Lucca.

Il convegno, multidisciplinare e diviso in tre parti, tratterà di tematiche di particolare interesse per la realtà locale e regionale, spaziando dalla dimensione locale a quella internazionale, offrendo prospettive, opportunità ed esperienze per il settore pubblico e privato. Nella prima parte si parlerà di politica agricola comune, internazionalizzazione e competitività; nella seconda di valorizzazione, innovazione ed evoluzione dei territori: sfide, sinergie, strumenti; della terza della castanicoltura come valore per il territorio: agricoltura, ambiente, sostenibilità, turismo e cultura.

L’iniziativa, in co-organizzazione con la Provincia di Lucca, fa parte del progetto “Il Castagno come occasione di sviluppo sostenibile – Ecomuseo diffuso a cielo aperto ‘Terre dei Guardiani’. Il progetto, coordinato dall’Istituto per la documentazione sul Castagno e la ricerca forestale e supportato dalle associazioni Acunia e Castanicoltori della Lucchesia, dalla Società semplice delle Macchie di Cune e con la media partnership di Lucca in Diretta, è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Durante il convegno è prevista una pausa caffè ed uno spazio interviste e network tra i partecipanti.

I posti a sedere sono limitati, la prenotazione è necessaria e si raccomanda di farla il prima possibile. È possibile anche presentarsi direttamente al convegno senza prenotazione, ma la seduta non è garantita. Per prenotazioni: https://acunia.it/convegno-internazionale-le-nuove-sfide-ed-opportunita-dello-sviluppo-sostenibile-sul-territorio/

Per contatti e informazioni: www.acunia.it