99ª Festa dell’Uva di Impruneta, biglietti disponibili online dal 18 agosto

L’Ente Festa dell’Uva rende noto che a partire da lunedì 18 agosto, alle ore 12, sarà attiva la vendita dei biglietti per la 99ª Festa dell’Uva di Imrpuneta, in programma domenica 28 settembre, dalle ore 14.00 in piazza Buondelmonti. Saranno disponibili sia i posti numerati in tribuna (30 euro) sia i biglietti per l’accesso al percorso (10 euro). Le tariffe restano invariate rispetto allo scorso anno. L’acquisto online comporta il pagamento del diritto di prevendita.

I biglietti potranno essere acquistati sulla piattaforma Ticket One al link: https://www.ticketone.it/event/99a-festa-delluva-impruneta-piazza-buondelmonti/20527467/

Sarà possibile selezionare i posti, effettuare il pagamento e stampare autonomamente i titoli di ingresso. Ogni operazione consente l’acquisto fino a un massimo di 8 biglietti. È disponibile anche il biglietto per il solo accesso al percorso, utile per evitare code alle biglietterie il giorno della manifestazione.

Per chi non potrà accedere alla piattaforma, sarà possibile acquistare i biglietti presso il Museo della Festa in piazza Buondelmonti il 18 agosto dalle ore 12. Le ulteriori aperture del punto vendita saranno comunicate prossimamente.

La Festa dell’Uva di Impruneta riceve il patrocinio del Comune di Impruneta, di Città Metropolitana di Firenze e di Regione Toscana.