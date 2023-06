58^ Coppa Città di Lucca: Automobile Club Lucca contro le ricognizioni abusive sul percorso

Automobile Club Lucca, a fronte delle segnalazioni pervenute da cittadini esasperati dai passaggi di presunti partecipanti alla 58^ Coppa Città di Lucca – riscontrati in località Boveglio, sede di una delle prove speciali in programma – manifesta la più assoluta vicinanza alle istituzioni locali ricordando che tale comportamento – scorretto e non regolamentato – mina in modo preoccupante lo svolgimento della manifestazione.

“Come Automobile Club, prima che organizzatori, non possiamo che dissociarci da tali comportamenti, che potrebbero anche compromettere lo svolgimento della gara – il commento di Luca Sangiorgio, direttore di Automobile Club Lucca – siamo assolutamente contrari e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità nel contrastare questo fenomeno, anche prendendoci la responsabilità di annullare la gara nel caso questa violazione dovesse verificarsi ancora. Tutto questo per il bene del motorsport, che vive grazie al rispetto delle regole”.