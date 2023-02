Yoga retreat: ecco tutti i motivi per provarlo

Se ogni volta che rientri dalle ferie torni più stressato di prima, allora è probabile che devi ripensare il modo di fare vacanza. Hai mai preso in considerazione uno yoga retreat? Non bisogna essere necessariamente un maestro yoga per scegliere lo yoga retreat. Per i neofiti che cercano una vacanza rilassante e fuori dal comune può rivelarsi, infatti, un buon modo per avvicinarsi alla pratica. Per gli esperti, invece, è un tipo di vacanza perfetta per immergersi ancora di più e completamente nella disciplina. In linea generale, chiunque scelga di immergersi nella pienezza di un ritiro yoga può trovare molti benefici.

Che cos’è uno yoga retreat?

Il retreat, o meglio il ritiro in italiano, è una tipologia di vacanza che ci trasporta al di fuori della quotidianità sia fisicamente che spiritualmente. Il termine chiave, “ritiro”, sta a significare un tipo di viaggio che ci allontana dal mondo di tutti i giorni per svolgere attività che abbiano come obiettivo finale quello della riscoperta di sé stessi. Generalmente, si arriva alle tanto agognate ferie pieni di aspettative e con l’obiettivo di concentrare in quelle poche settimane l’anno tutto quello che risulta impossibile fare nel periodo lavorativo. Allo stesso tempo, la prospettiva del ritorno al lavoro e alla routine diventa un’ombra durante le vacanze, che spesso impedisce di godersele appieno.

Il retreat, invece, ha proprio l’obiettivo di farci focalizzare su noi stessi, per recuperare le energie e fare un percorso interno. La differenza sostanziale tra un ritiro e una vacanza classica è data proprio dal fatto che durante il ritiro ci si concentra su sé stessi e non sulle attività e i fattori esterni. L’obiettivo ultimo di un ritiro yoga è quello di partecipare ad attività che portino alla conquista di un benessere interiore.

I benefici del ritiro yoga

Un ritiro yoga è un’esperienza totalizzante, organizzata da insegnanti ed esperti qualificati in luoghi tranquilli e, in genere, lontani dalla frenesia urbana. Tra i luoghi più apprezzati per i retreat ci sono sicuramente gli agriturismi di campagna, i rifugi di montagna, i casali e le strutture immerse nei boschi e nelle pinete. In questi luoghi è facile far fluire l’energia in maniera libera e senza ostacoli. Ci si può staccare completamente dai ritmi quotidiani e dalle responsabilità, concentrandosi meglio su sé stessi e sull’unione di mente e corpo.

Normalmente, in questi luoghi si invita a lasciare spenti cellulari, computer e gadget, per un distacco quanto più completo.

Su diversi portali indipendenti è possibile trovare tantissimi titoli che permettono di passare del tempo in modo piacevole, anche durante un ritiro yoga, e di accedere a guide e consigli sui casinò, le offerte bonus migliori e tanto altro. Non mancano le slot a tema yoga come Namaste, che siamo certi permetta di raggiungere la pace interiore ancor di più.

Ad ogni modo, una vacanza yoga può essere una buona occasione per riordinare le idee, dedicare maggior tempo all’ascolto e al riconoscimento di sé stessi, delle proprie sensazioni ed emozioni. Attraverso la pratica fisica dello yoga, poi, il corpo diventa più elastico, flessibile e si rinforza. Inoltre, la ripetizione costante di tecniche controllate di respiro permette di raggiungere uno stato di benessere totale.

Per i ritiri yoga la Toscana è il luogo perfetto

Quando si parla di ritiri yoga in Italia, una delle prime mete a venire in mente è sicuramente la Toscana. Una regione dai mille volti, capace di accontentare le esigenze di ciascun individuo. Grazie ai suoi paesaggi, all’ampia scelta di strutture ricettive e ai percorsi enogastronomici, non stupisce perché molti scelgano la Toscana per i propri yoga retreat. È una regione che offre angoli di quiete, campagne meravigliose, colline con vista, mare blu: insomma un mix accogliente dove trovare pace, armonia, benessere ed energie positive.