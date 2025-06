Vino, Saccardi in Francia tra le aziende del Var in Provenza: “Grande esempio di collaborazione”

Incontri con i produttori, degustazioni, visite a cantine. Intenso il programma della tre giorni che la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi sta portando avanti in Provenza e nel cuore di questa regione francese, la provincia del Var, dove insieme al Dipartimento del Var, a Var Tourisme e alla Camera di Commercio italiana di Marsiglia, sta visitando alcune delle realtà più rappresentative dal punto di vista del turismo enogastronomico in chiave rurale e delle varie filiere produttive dell’agricoltura francese.

La prima tappa è stata la Maison des Vins, a Côtes de Provence: una cantina che riunisce circa 350 produttori che qua portano una rappresentanza dei loro vini bianchi, rossi o rosè perché vengano commercializzati. Un luogo per orientarsi nella scelta e nella conoscenza dei molti vini della Provenza, nella loro storia e la storia del territorio, dove la viticoltura risale addirittura agli antichi Greci.

Grazie a un team di professionisti del vino, gli appassionati e i turisti sono guidati alla scoperta dei vini AOC Côtes de Provence, in francese, inglese, tedesco e olandese anche con degustazioni mirate.

“Un bell’esempio di collaborazione – ha commentato Saccardi – tra i locali produttori di vino, i sindacati e le associazioni di categoria, che ha trasformato questo luogo in un presidio dei vini di qualità del territorio”.

La seconda tappa ha riguardato Château Sainte Roseline, Situato ad Arcs-sur-Argens, vicino Draguignan. Ricco di storia, Château Sainte Roseline è classificato in effetti come monumento storico ed è una roccaforte dell’enoturismo in Provenza. Deve la sua fama alla famosa cappella, costruita nel X secolo, contenente le reliquie di Sainte Roseline, madre priora dell’Abbazia di La Celle-Roubaud dal 1300 al 1329, alla quale le vite agiografiche attribuiscono miracoli e prodigi sia in vita, sia dopo la morte.

Sebbene l’attività viticola della tenuta abbia cominciato a svilupparsi nel XIV secolo, Château Sainte Roseline, azienda di famiglia, si occupa oggi di un vigneto di 110 ettari che produce una vasta gamma di vini: 70% rosé, 15% bianchi, 15% rossi.

Fortemente impegnato nella viticoltura sostenibile da molti anni, Château Sainte Roseline è stato certificato Haute Valeur Environnementale Niveau 3 e dal 2021 come “Vignerons engagés”. La conversione del vigneto all’agricoltura biologica è iniziata nell’agosto 2019.

La visita della vicepresidente Saccardi si è conclusa al Château con una degustazione condotta da un enologo italiano.