Toscana e turismo: l’estate 2021 sarà meglio di quella precedente

Leggero miglioramento previsto nel settore turistico per la stagione estiva, ma i numeri sono ancora impietosi

Firenze – Se molti operatori speravano in un netto miglioramento per la stagione estiva alle porte, resteranno delusi dall’inevitabile realtà dei fatti, l’estate 2021 sarà più o meno come quella precedente: pochissime prenotazioni nelle città d’arte, quasi assente il turismo da Cina, Stati Uniti, Giappone e Brasile, rimandato (si spera) al 2022.

A spiegarlo è stato Giancarlo Carniani, presidente della sezione alberghiera di Confindustria Firenze: “Pochi segnali di ripresa, le attese sono concentrate sugli europei e sugli italiani, ma anche in questo caso si tratta di ipotesi perché per adesso nessuno prenota sapendo che troverà facilmente posto all’ultimo minuto e che i prezzi saranno più bassi. Speriamo che rispetto all’anno scorso ci sia almeno un mese di lavoro in più, cioè quello di giugno”.

Un po’ meglio le previsioni per le località rurali della Toscana, campagna e montagna, che assicurano maggior distanziamento grazie ai percorsi del trekking e della bicicletta. Malissimo invece le città d’arte.

Il Centro Studi Turistici (CTS) ha previsto una leggera crescita nel numero dei pernottamenti in Toscana per la stagione estiva 2021, circa 4,7 milioni in più rispetto all’anno scorso, ma sono numeri veramente bassi se si considera che nel 2020 la regione ne ha persi circa 27 milioni. Poca roba insomma, per una risalita prevista intorno al 22%. Per tornare ai numeri di sempre, dovremo aspettare il 2023, a meno di sorprese.