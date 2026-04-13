Pisa, una visita guidata alle Mura alla ricerca di donnole e altri piccoli animali

Domenica 19 aprile viaggio alla scoperta della flora e della fauna con ‘La natura delle Mura’, escursione dedicata ai microambienti naturali, nicchie ecologiche urbane peculiari dove si trovano lucertole, rapaci notturni e altri piccoli animali che trovano a queste altezze un habitat particolare, un corridoio ecologico in centro città, con la guida di Marco Zuffi del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa.

Si consigliano scarpe comode, acqua, cappellino e un binocolo. Partenza alle 10 dalla Torre di legno e conclusione in Piazza dei Miracoli. Biglietti a 10 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili. Prenotazione consigliata fino a esaurimento dei posti disponibili. Info chiamando il numero 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sull’App Mura di Pisa, prenotazioni su https://bit.ly/NaturaMura. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno salire e scendere all’ascensore di Torre Piezometrica o del Bastione del Parlascio.