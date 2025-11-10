Pisa, a Palazzo Blu un incontro sulla riforma di Giovanni Gentile

La mostra fotografica ‘Università nel ‘900. Pisa e le sue istituzioni’, in corso a Palazzo Blu, è accompagnata da incontri di approfondimento sui nodi storici del rapporto tra istituzione universitaria e società contemporanea.

Dopo le conferenze del prof. Mariuzzo e del prof. Moretti, il prossimo appuntamento è per domenica 16 novembre con l’incontro su ‘La riforma di Giovanni Gentile’. L’argomento è trattato dal professor Daniele Menozzi, emerito alla Scuola Normale Superiore di Pisa e socio dell’Accademia dei Lincei, curatore dell’intero ciclo degli eventi in auditorium.

La conferenza intende affrontare l’impianto della riforma promossa nel 1923 da Giovanni Gentile, ministro della Pubblica Istruzione nel governo formato da Mussolini dopo la marcia su Roma, riforma che ha sorretto l’Università italiana fino a che i profondi mutamenti sociali intervenuti nella penisola ne imposero, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, l’abbandono.

Verranno illustrati i criteri di fondo, le norme più significative e gli esiti della riforma nell’orizzonte dei nodi dell’istruzione superiore nell’Italia unita.