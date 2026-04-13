Peccioli protagonista con Aspasso Bike: una mattinata dedicata alle biciclette accessibili

Il Comune di Peccioli rafforza il proprio impegno sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione con un’iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile, in programma la mattina di venerdì 2 maggio.

L’evento, organizzato in collaborazione con partner del territorio e aziende specializzate, si inserisce nel contesto della prima Peccioli Gravel Clinic, appuntamento dedicato al ciclismo e alla promozione del territorio, creando un ponte tra sport, innovazione e inclusione.

L’iniziativa si terrà nel piazzale antistante l’incubatore d’impresa, in via Boccioni, sotto una delle installazioni dei Giganti Presenze lungo la strada della Fila.

Mobilità per tutti: prova su strada dei mezzi accessibili

Durante la mattinata sarà possibile provare gratuitamente una gamma di mezzi innovativi e accessibili, tra cui:

biciclette adattate per persone con disabilità

biciclette a pedalata assistita

scooter elettrici a più ruote

monopattini stabilizzati

L’iniziativa è rivolta in particolare a:

associazioni locali

persone con disabilità

cittadini interessati a nuove soluzioni di mobilità

operatori e stakeholder del territorio

L’obiettivo è duplice: far conoscere concretamente le soluzioni disponibili e sensibilizzare la comunità sull’importanza di una mobilità davvero inclusiva.

L’iniziativa assume un valore particolarmente rilevante anche per i cittadini, che avranno l’opportunità di provare direttamente soluzioni innovative capaci di migliorare la mobilità quotidiana non solo in presenza di disabilità permanenti, ma anche in situazioni temporanee, come infortuni, difficoltà motorie legate all’età o condizioni di salute momentanee.

Un’occasione concreta per conoscere strumenti che possono aumentare autonomia, sicurezza e qualità della vita.

Un percorso che parte dalla Gravel Clinic

L’iniziativa del 2 maggio è preceduta, il 1° maggio, dalla partecipazione alla Gravel Clinic di Roberto Vitali, fondatore di Village for All, realtà di riferimento a livello nazionale sui temi del turismo accessibile e che con Peccioli collabora ormai da anni.

Vitali prenderà parte alla manifestazione utilizzando uno dei mezzi inclusivi che saranno poi protagonisti della giornata dimostrativa, a sottolineare la continuità tra sperimentazione sportiva e applicazione concreta sul territorio.

Un progetto di territorio

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso portato avanti dal Comune insieme a realtà come Belvedere e partner specializzati, con l’obiettivo di rendere Peccioli un modello di destinazione accessibile e inclusiva. Il coinvolgimento delle associazioni locali sarà centrale per amplificare la partecipazione e costruire una rete attiva attorno ai temi dell’accessibilità.

Invito alla partecipazione e alla stampa

Il Comune invita cittadini, associazioni e organi di informazione a partecipare alla mattinata del 2 maggio, per vivere in prima persona un’esperienza innovativa e contribuire alla diffusione di una cultura della mobilità aperta a tutti.