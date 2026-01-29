Parte da New York il viaggio globale che ispira il futuro della Private Event Industry

WIM – We Inspire Memories annuncia ufficialmente il WIM Tour 2026, il progetto itinerante che nel corso dell’anno attraverserà tre continenti e oltre quindici città tra America, Europa, Medio Oriente, Asia e Italia. Nato dall’esperienza del network italiano fondato nel 2018, oggi punto di riferimento per la private event industry, il WIM Tour si conferma come piattaforma internazionale di connessione, sviluppo e visione per un settore che si conferma sempre più impattante per l’industria dell’incoming italiano.

Il settore degli eventi privati e del wedding rappresenta oggi una filiera economica strutturata, in forte crescita e sempre più orientata a una dimensione internazionale. Un comparto capace di generare valore economico, attrattività territoriale, occupazione qualificata e relazioni globali, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dei territori e dell’indotto turistico, culturale e creativo.

Il WIM Tour si conferma come l’unico appuntamento itinerante che rappresenti il Made in Italy nel mondo dedicato agli eventi privati, capace di connettere professionisti, brand, location, operatori e territori all’interno di format che integrano visione strategica, formazione, networking qualificato e sviluppo di nuove opportunità di business. WIM è un progetto che non si limita a raccontare il settore, ma ne interpreta l’evoluzione e ne accompagna la crescita su scala globale favorendo la creazione del primo network professionale di questa industria.

La private event industry si colloca oggi tra i comparti più dinamici dell’economia internazionale, generando valore lungo un’intera filiera che coinvolge hospitality, turismo, moda, artigianato, design e servizi ad alto contenuto creativo. Un esempio significativo è rappresentato dal settore del destination wedding, che da solo ha raggiunto un valore globale di 326,1 miliardi di dollari nel 2025, salito a 341,2 miliardi nel 2026, con una previsione di crescita fino a 511,8 miliardi di dollari entro il 2035. L’Europa concentra circa il 27% di questa quota di mercato, confermandosi tra le principali destinazioni a livello internazionale.

È in questo scenario che opera WIM – We Inspire Memories, con l’obiettivo di valorizzare il sistema degli eventi privati, favorire connessioni strutturate tra i diversi attori del settore e contribuire alla definizione di una visione condivisa sul futuro della private event industry, ponendo al centro qualità, competenze e sostenibilità del modello di sviluppo.

Il WIM Tour 2026 prenderà il via con quattro tappe internazionali strategiche, selezionate tra i principali hub globali del wedding luxury, degli eventi corporate e delle esperienze lifestyle di alto profilo: New York (13 gennaio), Dubai (21 gennaio), New Delhi (23 gennaio) e Londra (6 febbraio). Quattro capitali che rappresentano mercati chiave, snodi internazionali e contesti di riferimento per l’innovazione e il business del settore.

Dopo il debutto internazionale, il tour proseguirà in Italia con un calendario articolato che

attraverserà alcune delle più importanti destinazioni del wedding tourism e della event industry: Catania (9 febbraio), Roma (25 febbraio), Venezia (3 marzo), Milano (11 marzo), Torino (16 marzo), Lago Maggiore (17 marzo), Siena (20 marzo, tappa speciale dedicata alle ricerche WIM Insights), Umbria (24 marzo), Campania (31 marzo), Puglia (1 aprile), Parma (9 aprile), Sirolo (28 aprile) e Lucca (5 maggio).

Un percorso che attraversa città d’arte, territori iconici e destinazioni d’eccellenza, rafforzando il posizionamento dell’Italia come uno dei principali poli internazionali per eventi privati, matrimoni di destinazione ed esperienze di alto profilo.

Il WIM Tour coinvolge ogni anno migliaia di professionisti del mondo degli eventi privati: wedding planner, event designer, location manager, operatori dell’hotellerie, catering, luxury brand e operatori del turismo, attraverso un format che integra incontri B2B, momenti di approfondimento, case study internazionali e networking qualificato, con l’obiettivo di favorire relazioni strategiche e nuove opportunità di sviluppo. Nel 2026 il progetto si arricchirà inoltre di un nuovo concept dedicato al mondo fashion, bridal e ceremony, pensato per esplorare l’evoluzione dello stile, delle tendenze e il dialogo tra moda ed eventi privati.

“Il mercato degli eventi privati è destinato a crescere in modo stabile tra il 4,5% e il 5% annuo nei prossimi dieci anni. Il Made in Italy, in quanto destinazione leader e trend setter nei settori del design, del lifestyle e del food & beverage, ha oggi un’occasione unica per continuare a guidare e ispirare questo mercato a livello internazionale. Il WIM Tour 2026 rappresenta l’inizio di un percorso di aggiornamento professionale e di ricerca, di cui beneficeranno tutti coloro che entreranno a far parte del network WIM.” – afferma Tommaso Corsini, founder & CEO