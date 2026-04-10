Nasce l’Academy Fattoria di Rimaggio per formare professionisti nell’agroalimentare

Un’accademia per formare nuovi professionisti nel settore agroalimentare e zootecnico. Il progetto è della Fattoria di Rimaggio di Pergine Valdarno e della talent company Randstad Italia che hanno unito le rispettive competenze per organizzare un corso a partecipazione gratuita finalizzato a fornire competenze e conoscenze per operare, in futuro, all’interno delle filiere produttive legate all’allevamento, alla trasformazione e alla valorizzazione delle produzioni locali. La nuova Academy Fattoria di Rimaggio, al via tra aprile e maggio, sarà rivolta a sei partecipanti attualmente inoccupati o disoccupati di entrambi i sessi e di ogni età a cui verrà proposto un percorso intensivo di ottanta ore per fornire nuove capacità professionali e concrete opportunità di inserimento in un’azienda agricola.

L’intero corso sarà ospitato dalla Fattoria di Rimaggio che, fondata nel 1905 e già forte di circa cento dipendenti, conduce oggi una filiera produttiva completa che parte dalla coltivazione e dall’allevamento, passa dalla trasformazione alimentare tramite mulino, cantina, salumificio e caseificio, e arriva alla vendita diretta attraverso la rete di spacci agricoli diffusi nell’intero Valdarno. La formazione, finanziata Forma.Temp, sarà aperta da lezioni teoriche dove verranno fornite nozioni tecniche di base legate alle diverse attività zootecniche e agroalimentari, per poi proseguire con una fase pratica direttamente nei diversi reparti per un’esperienza concreta e immersiva a stretto contatto con le dinamiche operative quotidiane. Ad arricchire questa preparazione professionale sarà il conseguimento del certificato HACCP e del patentino di guida per il muletto, offrendo così gratuitamente due ulteriori qualifiche spendibili nel mercato del lavoro. «Crediamo fortemente nella formazione di nuove figure professionali – spiega Alessandro Calvo Pegna, titolare dell’azienda agricola insieme ai fratelli Stefano e Fabrizio, – capaci di coniugare tradizione e innovazione, mantenendo vivo il legame tra terra, produzione e consumatore. La Academy Fattoria di Rimaggio nasce proprio con l’obiettivo di trasmettere competenze, valori e passione, offrendo anche ai giovani l’opportunità concreta di avvicinarsi e, eventualmente, di costruire il proprio futuro all’interno della nostra realtà».

La formazione sarà rivolta a candidati anche senza esperienza, ma dotati di forte motivazione e voglia di imparare un mestiere dinamico, di ottima manualità e di reale interesse per il mondo della produzione agroalimentare. L’intero corso farà affidamento sull’affiancamento di tutor aziendali che accompagneranno i partecipanti per garantire un supporto costante nell’apprendimento progressivo e consapevole delle diverse mansioni operative e, al termine di questa fase, è prevista la possibilità di inserimento in azienda attraverso contratti in somministrazione attivati dall’agenzia Randstad. L’organizzazione e la strutturazione dell’Academy Fattoria di Rimaggio fa affidamento all’expertise di Randstad Italia, talent company leader al mondo nei servizi per le risorse umane; per informazioni e candidature è possibile scrivere a terranuova@randstad.it o chiamare lo 0575/14.85.611. «Mettiamo a disposizione le nostre competenze specialistiche in selezione e formazione – commenta Tiziana Giorgi, sales consultant di area Randstad, – con l’obiettivo di creare opportunità di impiego concrete e durature. Siamo orgogliosi di affiancare un’eccellenza come Fattoria di Rimaggio in questo progetto di sviluppo professionale dedicato ai talenti del territorio».