Musica, quattro cori aretini uniti in un grande concerto di musica sacra

Un concerto di musica sacra con quattro cori del territorio aretino per una preparazione al Natale all’insegna di spiritualità e condivisione. Lunedì 8 dicembre, alle 20.45, la chiesa di San Marco alla Sella ospita la quarta edizione della rassegna corale “Vocinsieme” che offrirà la possibilità di vivere un intenso itinerario tra le evoluzioni della polifonia, dal canto gregoriano fino alle espressioni contemporanee. Questo concerto, a ingresso gratuito, abbraccerà stili differenti e renderà omaggio ai grandi autori del passato e del presente, rinnovando un partecipato e atteso appuntamento volto a favorire il dialogo tra diverse realtà corali attraverso alcuni dei brani più rappresentativi dei loro repertori.

La serata, sostenuta dalla Regione Toscana e dall’Associazione Cori della Toscana, è promossa e organizzata dal coro femminile Vocinsieme con la presenza anche dell’Ensemble Vocale Volantis di Monte San Savino, della Schola Cantorum “Don Vittorio Bartolomei” di Anghiari e dell’Insieme Vocale Tourdion di Arezzo. Nato nel 2013 e guidato dal Maestro Anna Seggi, il Vocinsieme proporrà l’esecuzione di un brano dal “Magnificat” di Bach, di un Alleluya gregoriano sul settimo modo e di un “Laudate Dominum” del contemporaneo Rihards Dubra per andare così a testimoniare le evoluzioni della preghiera con il canto. Una polifonia a cappella sacra, rinascimentale e contemporanea caratterizzerà invece la presenza dell’Ensemble Vocale Volantis diretto del Maestro Benedetta Nofri che vanta un ricco curriculum dove figura anche una menzione speciale al Concorso Polifonico “Guido d’Arezzo”, mentre l’Insieme Vocale Tourdion del Maestro Stefania Barberi è tra le realtà corali cittadine più longeve con la costituzione nel lontano 1981 e con una vivace attività concertistica che ha meritato apprezzamenti in numerose regioni italiane. Il programma della rassegna sarà infine arricchito dalla presenza della Schola Cantorum “Don Vittorio Bartolomei” del Maestro Marco Ferruzzi che, fondata nel 1948, è un punto di riferimento per l’intera Valtiberina per la promozione dell’educazione e della cultura musicale in collaborazione con diverse associazioni del territorio. Il concerto dell’Immacolata Concezione terminerà con l’esecuzione del canto collettivo “Evening rise” dove l’unione delle voci dei cori offrirà un momento simbolico e coinvolgente che intende celebrare il valore dell’armonia, dell’ascolto reciproco e dell’incontro tra persone e tradizioni, con la conclusione della serata che verrà poi ulteriormente arricchita da un rinfresco per cori e accompagnatori offerto dal Vocinsieme. Il tutto, per rinnovare un messaggio di augurio e di pace che consolida la forza della musica come linguaggio universale capace di unire comunità, generazioni e sensibilità diverse.